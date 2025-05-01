24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим Повітряним силам.

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Де зараз БпЛА

22:14, 1 травня

Запоріжжя – залишайтесь в укриттях! Триває бойова робота!

22:10, 1 травня

Ціль на Одещину!

22:05, 1 травня

Декілька груп БпЛА рухаються курсом на Запоріжжя!

21:59, 1 травня

  • Сумщина: БпЛА рухаються курсом на Суми, Лебедин.
  • Полтавщина: БпЛА рухаються у напрямку Миргорода.
21:48, 1 травня

Ударні БпЛА рухаються курсом на Дніпро!

21:34, 1 травня

Кривий Ріг – декілька груп "Шахедів" у напрямку міста!

21:21, 1 травня

  • Група ударних БпЛА на Сумщині летять курсом на Полтавщину.
  • Декілька груп через Херсонщину рухаються у напрямку Дніпропетровщини.