24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим Повітряним силам.
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Де зараз БпЛА
22:14, 1 травня
Запоріжжя – залишайтесь в укриттях! Триває бойова робота!
22:10, 1 травня
Ціль на Одещину!
22:05, 1 травня
Декілька груп БпЛА рухаються курсом на Запоріжжя!
21:59, 1 травня
- Сумщина: БпЛА рухаються курсом на Суми, Лебедин.
- Полтавщина: БпЛА рухаються у напрямку Миргорода.
21:48, 1 травня
Ударні БпЛА рухаються курсом на Дніпро!
21:34, 1 травня
Кривий Ріг – декілька груп "Шахедів" у напрямку міста!
21:21, 1 травня
- Група ударних БпЛА на Сумщині летять курсом на Полтавщину.
- Декілька груп через Херсонщину рухаються у напрямку Дніпропетровщини.