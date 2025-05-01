24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим Повітряним силам.

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Де зараз БпЛА

22:14, 1 травня Запоріжжя – залишайтесь в укриттях! Триває бойова робота!

22:10, 1 травня Ціль на Одещину!

22:05, 1 травня Декілька груп БпЛА рухаються курсом на Запоріжжя!

21:59, 1 травня Сумщина: БпЛА рухаються курсом на Суми, Лебедин.

Полтавщина: БпЛА рухаються у напрямку Миргорода.

21:48, 1 травня Ударні БпЛА рухаються курсом на Дніпро!

21:34, 1 травня Кривий Ріг – декілька груп "Шахедів" у напрямку міста!