24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим Воздушным силам.

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Где сейчас БпЛА

22:14, 1 мая Запорожье – оставайтесь в укрытиях! Продолжается боевая работа!

22:10, 1 мая Цель на Одесскую область!

22:05, 1 мая Несколько групп БпЛА движутся курсом на Запорожье!

21:59, 1 мая Сумщина: БпЛА движутся курсом на Сумы, Лебедин.

Полтавская область: БпЛА движутся в направлении Миргорода.

21:48, 1 мая Ударные БпЛА движутся курсом на Днепр!

21:34, 1 мая Кривой Рог – несколько групп "Шахедов" в направлении города!