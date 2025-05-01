24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим Воздушным силам.
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Где сейчас БпЛА
22:14, 1 мая
Запорожье – оставайтесь в укрытиях! Продолжается боевая работа!
22:10, 1 мая
Цель на Одесскую область!
22:05, 1 мая
Несколько групп БпЛА движутся курсом на Запорожье!
21:59, 1 мая
- Сумщина: БпЛА движутся курсом на Сумы, Лебедин.
- Полтавская область: БпЛА движутся в направлении Миргорода.
21:48, 1 мая
Ударные БпЛА движутся курсом на Днепр!
21:34, 1 мая
Кривой Рог – несколько групп "Шахедов" в направлении города!
21:21, 1 мая
- Группа ударных БпЛА на Сумщине летят курсом на Полтавщину.
- Несколько групп через Херсонскую область движутся в направлении Днепропетровщины.