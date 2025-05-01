24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим Воздушным силам.

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Где сейчас БпЛА

22:14, 1 мая

Запорожье – оставайтесь в укрытиях! Продолжается боевая работа!

22:10, 1 мая

Цель на Одесскую область!

22:05, 1 мая

Несколько групп БпЛА движутся курсом на Запорожье!

21:59, 1 мая

  • Сумщина: БпЛА движутся курсом на Сумы, Лебедин.
  • Полтавская область: БпЛА движутся в направлении Миргорода.
21:48, 1 мая

Ударные БпЛА движутся курсом на Днепр!

21:34, 1 мая

Кривой Рог – несколько групп "Шахедов" в направлении города!

21:21, 1 мая

  • Группа ударных БпЛА на Сумщине летят курсом на Полтавщину.
  • Несколько групп через Херсонскую область движутся в направлении Днепропетровщины.