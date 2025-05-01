Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, ворог здійснює атаки проти Одеси, бо не може досягнути значних успіхів на війні проти України.

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"Це ознаки агонії, яку ворог відчуває сьогодні в російсько-українській війні. Тому що не можна не погодитися з Кітом Келлогом, який говорить про те, що Росія ні в який спосіб не досягла серйозних результатів у цій війні, на що вони сподівалися", – підкреслив він.

В окупантів є певні просування на метри, інколи кілометри української території. Але це не те, про що мріяла Росія. Ресурсу у країни-агресорки стає все менше. Він не зник, але він не нескінченний.

Ворог вдосконалює тактику

Сергій Братчук зазначив, що внаслідок атаки загинули цивільні люди. Відомо про 2 загиблих. Зокрема, один з них – залізничник. Ворог бив, зокрема, по інфраструктурі, по залізниці. Також є 15 поранених.

Об'єктами атаки стали житлові будинки. З одного вночі евакуювали понад 200 людей. Українські протиповітряні оборонці і мобільні вогневі групи роблять усе можливе.

Ворог намагається удосконалювати цю тактику. Він зараз широко застосовує ці збирання, рої, "Шахедні" атаки, коли вони по колу фактично атакують ту чи іншу локацію, як це було нинішньої ночі, або той чи інший об'єкт, який планують завчасно Це дві хвилі "Шахедних" атак,

– пояснив речник.

Згодом була атака балістикою з території Криму. Відомо про 3 ракети. Потім – ще одна балістична ракета під ранок летіла до Одеси. Це балістика, яку знищити надзвичайно складно. Потрібно мати відповідні системи.