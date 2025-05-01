Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, враг осуществляет атаки против Одессы, потому что не может достичь значительных успехов в войне против Украины.

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"Это признаки агонии, которую враг испытывает сегодня в российско-украинской войне. Потому что нельзя не согласиться с Китом Келлогом, который говорит о том, что Россия никоим образом не достигла серьезных результатов в этой войне, на что они надеялись", – подчеркнул он.

У оккупантов есть определенные продвижения на метры, иногда километры украинской территории. Но это не то, о чем мечтала Россия. Ресурса у страны-агрессора становится все меньше. Он не исчез, но он не бесконечен.

Враг совершенствует тактику

Сергей Братчук отметил, что в результате атаки погибли гражданские люди. Известно о 2 погибших. В частности, один из них – железнодорожник. Враг бил, в частности, по инфраструктуре, по железной дороге. Также есть 15 раненых.

Объектами атаки стали жилые дома. Из одного ночью эвакуировали более 200 человек. Украинские противовоздушные защитники и мобильные огневые группы делают все возможное.

Враг пытается совершенствовать эту тактику. Он сейчас широко применяет эти сборы, рои, "Шахедные" атаки, когда они по кругу фактически атакуют ту или иную локацию, как это было нынешней ночью, или тот или иной объект, который планируют заблаговременно Это две волны "Шахедных" атак,

– пояснил спикер.

Впоследствии была атака баллистикой с территории Крыма. Известно о 3 ракетах. Затем – еще одна баллистическая ракета под утро летела в Одессу. Это баллистика, которую уничтожить чрезвычайно сложно. Нужно иметь соответствующие системы.