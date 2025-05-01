Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Беспилотники атаковали Одессу несколькими волнами.

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В Одессе есть жертвы и пострадавшие

В результате масштабной атаки российских беспилотников в Одессе по состоянию на 7:27 известно о 2 погибших лицах.

Еще 15 человек получили травмы.

В ГСЧС также рассказали, что в городе повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.

В местах попаданий вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали. В одной из многоэтажек спасатели, вместе со службами взаимодействия, эвакуировали более 200 человек,

– сообщили спасатели.

Последствия обстрела Одессы / Фото ГСЧС

Сейчас на месте атаки развернут пункт несокрушимости. Вместе со спасателями работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.