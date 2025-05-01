Повітряні сили застерігали щодо загрози, а влада повідомила про вибухи, а згодом – про їхні наслідки. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі "Шахеди" атакують Україну, у низці міст – вибухи: де зараз лунає тривога

Наліт БпЛА на Одесу 1 травня: що відомо про наслідки

Повітряна тривога в Одеській області тривала з 23:12 до 00:38 на межі 30 квітня та 1 травня. За цей час ударні дрони ворога атакували місто кількома хвилями, надлітаючи з акваторії Чорного моря. У місті неодноразово чули сильні вибухи.

Після повітряної атаки ворога у різних районах Одеси, як повідомила місцева влада, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Були пожежі. Незначних пошкоджень зазнала школа.

Є повідомлення про постраждалих – госпіталізовано 3 людей. Літня пара з верхнього поверху пошкодженого будинку не виходила на звʼязок. Про це розповів міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Трохи пізніше з повідомлення ОВА стало відомо, що в Одесі загинули 2 людей, ще – 5 травмовані.

Місцеві спільноти уточнювали, що загалом у результаті нічної атаки БпЛА на Одесу в одному з багатоквартирних будинків були зруйновані квартири на верхніх поверхах. Також зруйновано магазин, горіла будівля служби доставки. І ще один житловий будинок зазнав руйнувань із загорянням.

Наслідки удару ворога по Одесі / Дивіться фото ОВА та міського голови

Згодом це підтвердили й в обласній військовій адміністрації. Її очільник Олег Кіпер написав, що пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. Ліквідація наслідків удару триває.

Цієї ж ночі вибухи чули у Харкові, Київській області та інших регіонах України. Атака БпЛА на момент публікації новини тривала.

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