Кирило Буданов наголосив: Росія сподівалася швидко захопити Україну та піти на Європу. Якби Україна не вистояла у 2022 році, окупанти рушили би далі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Кирила Буданова.

Дивіться також Work and Travel по-російськи: як іноземок вербують для виготовлення "Шахедів" – розслідування

Що сказав Буданов про плани Росії і роль України?

Окупанти потребують паузи на фронті.

"Росія не планувала настільки довготривалий конфлікт, яким він виявився насправді. Росія точно не очікувала такої потужної міжнародної підтримки України. Тому Російській Федерації конче потрібна пауза для відновлення своїх військових потужностей", – сказав очільник ГУР.

Водночас якби не Північна Корея та інші союзники Росії, Київ міг би давно перемогти агресора.

Проте є і допомога з інших країн – це зброя, боєприпаси та критично важливі елементи, що є "не зовсім чесною поведінкою". Буданов не назвав, що це за країни – імовірно, західні.

Також деякі країни дозволяють власним громадянам поповнювати ряди збройних сил Російської Федерації, висловився розвідник. Він теж не уточнив, кого має на увазі.

Довідка. У 2024 році мовилося, що на боці Росії проти України воюють громадяни Словаччини, Ірану, Непалу, Ємену, Єгипту, Бразилії, Сомалі, Сьєрра-Леоне, Куби та Шрі-Ланки. Такі дані навів Дмитро Усов, секретар українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Дивіться відео повного виступу Буданова

Щоб досягти своєї мети, Росія задіяла майже весь спектр наявного озброєння, окрім ядерного. Ворог прагне "повністю зруйнувати систему світової безпеки, посіяти хаос у світі, недовіру та ворожнечу між усіма країнами".

І Україна – це, на жаль, лише епізод в агресивних намірах Кремля. Якби зараз Україна не вистояла, Російська Федерація вже зараз рушила би далі. Причому весь український економічний, військовий, людський потенціал був би приєднаний до Російської Федерації. Тому не маймо ілюзій. Справжні наміри Російської Федерації – продовжувати і посилювати агресію. Зараз їхня мета – країни Європейського Союзу та НАТО, в яких Кремль бачить головну загрозу для панування російського авторитарного режиму,

– наголосив Буданов.

Він прокоментував російські атаки дронами на Європу.

Розвідник переконаний: якщо не зупинити Кремль, найближчим часом гібридна агресія буде лише поширюватись та посилюватись. Приклад цьому – Україна наприкінці 2013 – на початку 2014 року.

Цікаво! Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що війна Росії проти Заходу неминуча. Таку заяву він зробив в ефірі 24 Каналу. На думку експерта, можна провести паралелі з Європою кінця 1930-х років. Тоді багато країн воліли закрити очі на розділ Чехії і хотіли тільки того, щоб їх не втягнули у війну.

Не всі на Заході розуміють загрозу з боку Росії