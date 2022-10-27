Чи слід очікувати розширення мобілізації в Україні: у Генштабі дали остаточну відповідь

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні проводять заходи з мобілізації населення. Заступник начальника Генштабу Олексій Громов розповів, чи планують наразі активізацію цього процесу.

В Україні не планують збільшувати темпи мобілізації. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє 24 канал.

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Як проходить мобілізація в Україні

За словами Громова, мобілізація в Україні відбувається планово. Щомісяця призиваються військовозобов'язані на доукомплектування чи формування нових військових структур відповідно до обстановки на фронті та рішень керівництва країни.

Суттєвого збільшення, активізації у проведенні мобілізації немає,

– наголосив він.

Зазначимо! На всій території України вже 8 місяців триває загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років.

Мобілізація та воєнний стану можуть бути припинені достроково. Проте лише за умови, що воєнні дії на території держави припиняться раніше від завершення терміну їхньої дії.

Мобілізація в Україні: основні моменти

Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Максимів пояснив, для чого порушникам комендантської години вручають повістки. За його словами, є багато громадян, які порушують не тільки вимоги комендантської години, а й вимоги законодавства про військову службу та військовий обов’язок.

Згідно з законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію організації, державні установи та підприємства можуть бронювати своїх працівників. Наразі це можливо на 6 місяців.

Строки служби під час воєнного стану залежать від декількох факторів. Зокрема, під час війни мобілізовані несуть службу або до закінчення особливого періоду – війни, або до оголошення відповідного рішення про демобілізацію.

Адвокат Кирило Казак розповів, що робити, коли повістка прийшла за місцем вашої праці. Адже закон дозволяє вручати військовозобов'язаним повістки на роботі.

Чоловіки призовного віку під час воєнного стану не можуть виїжджати за кордон, але є винятки. Проте обмежено придатні до військової служби не можуть перетинати кордон. Таких людей можуть призвати на службу під час мобілізації, щоб служити в тилу.

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