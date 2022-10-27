Следует ли ожидать расширения мобилизации в Украине: в Генштабе дали окончательный ответ

27 октября 2022 , 15:43
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С начала полномасштабного вторжения России в Украину проводят мероприятия по мобилизации населения. Заместитель начальника Генштаба Алексей Громов рассказал, планируют ли активизацию этого процесса.

В Украине не планируется увеличивать темпы мобилизации. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает 24 канал.

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Как проходит мобилизация в Украине

По словам Громова, мобилизация в Украине идет планово. Ежемесячно призываются военнообязанных на доукомплектование или формирование новых военных структур в соответствии с обстановкой на фронте и решениями руководства страны.

Существенного увеличения, активизации в проведении мобилизации нет,
– подчеркнул он.

Отметим! На всей территории Украины уже 8 месяцев продолжается всеобщая мобилизация. Призыву подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет.

Мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно. Однако только при условии, что военные действия на территории государства прекратятся раньше истечения срока их действия.

Мобилизация в Украине: основные моменты

  • Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимив объяснил, для чего нарушителям комендантского часа вручают повестки. По его словам, есть много граждан, которые нарушают не только требования комендантского часа, но и требования законодательства о военной службе и воинской обязанности.
  • По закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации организации, государственные учреждения и предприятия могут бронировать своих работников. Теперь это возможно на 6 месяцев.
  • Срок службы во время военного положения зависит от нескольких факторов. В частности, во время войны мобилизованные несут службу либо до окончания особого периода войны, либо до объявления соответствующего решения о демобилизации.
  • Адвокат Кирилл Казак рассказал, что делать, когда повестка пришла по месту вашей работы. Ведь закон позволяет вручать военнообязанным повестки на работе.
  • Мужчины призывного возраста во время военного положения не могут выезжать за границу, но есть исключения. Однако ограниченно пригодные к военной службе не могут пересекать границу. Таких людей могут призвать на службу во время мобилизации, чтобы служить в тылу.

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Автор: Анна Романюк