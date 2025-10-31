ЗМІ писали про секретну зустріч коаліції охочих у Мадриді: що кажуть в МЗС

Днями медіа повідомили, нібито в Іспанії збереться "таємне" засідання коаліції охочих. В українському МЗС прокоментували це повідомлення.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Чи правда, що коаліція охочих проведе таємну зустріч?

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий спростовував, що зустріч коаліції охочих у Мадриді буде секретною. За його словами, іспанська газета некоректно подала інформацію.

Це регулярна зустріч на рівні політичних директорів, з відповідним порядком денним, нічого "секретного" та екстраординарного в ній немає. Ми в контакті з іспанською стороною щодо підготовки цієї зустрічі та будемо в контакті за її підсумками,

– розповів він.

Хто писав про секретне засідання в Мадриді?

Про це йшлося в матеріалі El Mundo.

Лідери 35 країн, що входять до коаліції, обговорять у Мадриді приватно та без мобільних телефонів, як допомогти Києву,

– написало це ЗМІ.

Зустріч має відбутися у вівторок, 4 листопада, і триватиме з 9:00 за європейським до 15:30. Учасників засідання попередили, що мобільні заборонені. Телефони зберігатимуться у відведеному місці. Також не можна оприлюднювати деталі того, про що говоритимуть на зустрічі, на публічних платформах чи в соціальних мережах.

Про що говоритимуть на засіданні коаліції охочих 4 листопада?

Там буде два блоки:

Під час першого обговорять, як збільшити підтримку України. ЗМІ пишуть, що дискусія щодо вирішення нагальних фінансових потреб України, зокрема пов'язаних з її військовими та оборонними зусиллями, продовжиться. Також говоритимуть про координацію ініціатив щодо посилення тиску на Росію – "прагнуть уточнити пріоритети допомоги та досягти домовленостей".

Під час другого дебатах спробують опрацювати спільний підхід до гарантій безпеки для України. Сторони "обміняються думками щодо поточних дискусій щодо гарантій безпеки для України, з особливою увагою до правової, політичної та дипломатичної бази". Іще обговорять можливий внесок коаліції охочих у стримування майбутньої російської агресії.

Цікаво! 27 жовтня Володимир Зеленський сказав: коаліція охочих може підготувати план припинення вогню протягом наступного тижня або десяти днів. Це може стосуватися припинення вогню. Та Путін навряд чи прийме цей документ.

