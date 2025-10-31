Укр Рус
31 жовтня, 20:24
3

ЗМІ писали про секретну зустріч коаліції охочих у Мадриді: що кажуть в МЗС

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • 4 листопада в Мадриді має пройти засідання коаліції охочих. Іспанське ЗМІ написало, що воно буде таємним.
  • В українському МЗС сказали, чи так це.

Днями медіа повідомили, нібито в Іспанії збереться "таємне" засідання коаліції охочих. В українському МЗС прокоментували це повідомлення.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна"

Чи правда, що коаліція охочих проведе таємну зустріч? 

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий спростовував, що зустріч коаліції охочих у Мадриді буде секретною. За його словами, іспанська газета некоректно подала інформацію. 

Це регулярна зустріч на рівні політичних директорів, з відповідним порядком денним, нічого "секретного" та екстраординарного в ній немає. Ми в контакті з іспанською стороною щодо підготовки цієї зустрічі та будемо в контакті за її підсумками, 
– розповів він. 

Хто писав про секретне засідання в Мадриді? 

Про це йшлося в матеріалі El Mundo

Лідери 35 країн, що входять до коаліції, обговорять у Мадриді приватно та без мобільних телефонів, як допомогти Києву, 
– написало це ЗМІ. 

Зустріч має відбутися у вівторок, 4 листопада, і триватиме з 9:00 за європейським до 15:30. Учасників засідання попередили, що мобільні заборонені. Телефони зберігатимуться у відведеному місці. Також не можна оприлюднювати деталі того, про що говоритимуть на зустрічі, на публічних платформах чи в соціальних мережах. 

Про що говоритимуть на засіданні коаліції охочих 4 листопада? 

Там буде два блоки: 

  • Під час першого обговорять, як збільшити підтримку України. ЗМІ пишуть, що дискусія щодо вирішення нагальних фінансових потреб України, зокрема пов'язаних з її військовими та оборонними зусиллями, продовжиться. Також говоритимуть про координацію ініціатив щодо посилення тиску на Росію – "прагнуть уточнити пріоритети допомоги та досягти домовленостей".
  • Під час другого дебатах спробують опрацювати спільний підхід до гарантій безпеки для України. Сторони "обміняються думками щодо поточних дискусій щодо гарантій безпеки для України, з особливою увагою до правової, політичної та дипломатичної бази". Іще обговорять можливий внесок коаліції охочих у стримування майбутньої російської агресії. 

Цікаво! 27 жовтня Володимир Зеленський сказав: коаліція охочих може підготувати план припинення вогню протягом наступного тижня або десяти днів. Це може стосуватися припинення вогню. Та Путін навряд чи прийме цей документ. 

Що відбувається в світі? 

  • Події тільки набирають обертів. Росія погрожує ядерною зброєю. Наприклад, ідеться, що з грудня 2025-го на території Білорусі на бойове чергування заступить "Орешник".

  • Нещодавно окупанти заявляли про випробування нових типів зброї. Reuters інформує, що Росія запускала по Україні ракету 9М729, яка може нести ядерну боєголовку, 23 рази із серпня 2025 року.

  • Водночас 31 жовтня Василь Малюк заявив, що СБУ, ГУР та ЗСУ досить давно знищили один з "Орешників". Також увечері з'явилися повідомлення, що Пентагон схвалив можливу передачу Україні "Томагавків".