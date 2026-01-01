Чи загрожують Україні небезпечні снігові шторми: синоптик дав вичерпну відповідь

Кілька днів Північна Європа переживала природню навалу – сніговий шторм "Йоганнес". Подібні явища є небезпечними та навіть спричиняють загибель людей.

Про те, чи загрожують Україні подібні шторми, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Чи може до України дійти сніговий шторм з Європи?

Сніговий шторм "Йоганнес", за словами Івана Семиліта, вже, ймовірно, зруйнувався. А тому він не загрожує Україні. Однак на питання, чи можуть рухатися в нашу сторону подібні шторми з півночі чи з Арктики, синоптик зазначив: найближчим часом – точно ні.

У другій частині нинішнього тижня погоду визначатиме інше баричне поле. На територію України зайде поле зниженого атмосферного тиску з центром над Скандинавією.

Він буде тягнутися до нас, але не принесе якихось небезпечних метеорологічних явищ, або чогось іншого,

– зазначив Іван Семиліт.

За словами фахівця, найближчим часом в Україні йтиме лише невеликий сніг. Відтак незвичних катаклізмів чи природних "апокаліпсисів" не очікується. Прогнозується, що погода буде звичною для зимового періоду. Семиліт додає, що температура повітря в кінці грудня й на початку січня також залишається в межах норми.

Що відомо про сніговий шторм у США та Європі?