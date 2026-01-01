Грозят ли Украине опасные снежные штормы: синоптик дал исчерпывающий ответ
- Снежный шторм "Йоханнес" уже разрушился и не угрожает европейским странам.
- В ближайшее время в Украине ожидается небольшой снег.
Несколько дней Северная Европа переживала природное нашествие – снежный шторм "Йоханнес". Подобные явления являются опасными и даже вызывают гибель людей.
О том, угрожают ли Украине подобные штормы, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал синоптик отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
К теме Снегопады и морозы до -19: где начало года будет самым холодным – прогноз на неделю
Может ли в Украину дойти снежный шторм из Европы?
Снежный шторм "Иоганнес", по словам Ивана Семилита, уже, вероятно, разрушился. А потому он не угрожает Украине. Однако на вопрос, могут ли двигаться в нашу сторону подобные штормы с севера или из Арктики, синоптик отметил: в ближайшее время – точно нет.
Во второй части нынешней недели погоду будет определять другое барическое поле. На территорию Украины зайдет поле пониженного атмосферного давления с центром над Скандинавией.
Он будет тянуться к нам, но не принесет каких-то опасных метеорологических явлений, или чего-то другого,
– отметил Иван Семилит.
По словам специалиста, ближайшее время в Украине будет идти лишь небольшой снег. Поэтому необычных катаклизмов или природных "апокалипсисов" не ожидается. Прогнозируется, что погода будет привычной для зимнего периода. Семилит добавляет, что температура воздуха в конце декабря и в начале января также остается в пределах нормы.
Что известно о снежном шторме в США и Европе?
В Северной Европе, в частности в Швеции, из-за сильных снегопадов и ветра погибли по меньшей мере два человека, а десятки тысяч домов остались без электричества. Это официальные последствия шторма "Йоханнес". Кроме того, в Финляндии было обесточено большое количество домохозяйств из-за непогоды.
В Соединенных Штатах непогода значительно повлияла на транспорт. На северо-востоке страны выпало большое количество снега. Вследствие этого пришлось отменить и задержать тысячи авиарейсов. Во многих округах было объявлено чрезвычайное положение.
По данным Национальной метеорологической службы США, в Центральном парке Нью-Йорка зафиксировали 11 сантиметров осадков. Это рекордное количество снега с января 2022 года.