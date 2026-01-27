Окроп тече людям на голови: у мережі публікують кадри нових проривів труб в Києві

У Києві мешканці багатоквартирних будинків скаржаться на серйозні прориви тепломереж. Через аварії з перекриттів ллється окріп, квартири підтоплює, а в помешканнях стало майже так само холодно, як на вулиці.

У соцмережах поширюють відео, де видно, як по фасадах будинків стікають потоки гарячої води – справжні "водоспади" з окропу, пише ТСН.

Що відомо про затоплення будинків у Києві?

Зокрема, окріп ллється на голови мешканців будинків на проспекті Соборності 11. Внаслідок прориву труб теплопостачання у будинках виникла аварійна ситуація.

Також у мережі пишуть, що вже півтора тижні затоплює магазин Інтертоп, що на бульварі Лесі Українки, 17. Будинок довго стояв без опалення, а коли його запустили – десь згори стався прорив труби. Співробітники кажуть, що додзвонитися в аварійну службу неможливо.

Також на Бойчука, 30а, прорвало гарячу трубу в під'їзді, затоплює. Коли чекати рятувальників, люди не знають.

Критична ситуація – у 16-поверховому будинку на бульварі Ігоря Шамо, 14, на Русанівці. Мешканці розповідають, що вже понад десять днів живуть без опалення, а температура в квартирах опускалася до 2 градусів тепла.

У будинку майже 400 квартир, серед мешканців – літні люди, сім'ї з дітьми та люди з обмеженою мобільністю. Одна з жительок, Юлія, пише, що будинок фактично стає непридатним для проживання.

За її словами, воду з труб не злили вчасно, і через перепади тиску вони почали рватися. У квартирах мокрі стіни, підтоплення, а вода, що стікала зовні, замерзла й перетворилася на бурульки.

Додаткову небезпеку створює електропостачання. Попри те, що будинки з електроопаленням мали б належати до критичної інфраструктури, на цій адресі відповідний режим не запровадили. Через перевантаження мереж мешканці бояться аварій і пожеж, адже змушені грітися електрообігрівачами.

