Кипяток течет людям на головы: в сети публикуют кадры новых прорывов труб в Киеве

В Киеве жители многоквартирных домов жалуются на серьезные прорывы теплосетей. Из-за аварии из перекрытий льется кипяток, квартиры подтапливает, а в помещениях стало почти так же холодно, как на улице.

В соцсетях распространяют видео, где видно, как по фасадам домов стекают потоки горячей воды – настоящие "водопады" из кипятка, пишет ТСН.

Что известно о затоплении домов в Киеве?

В частности, кипяток льется на головы жителей домов на проспекте Соборности 11. В результате прорыва труб теплоснабжения в домах возникла аварийная ситуация.

"Водопад" в домах в столице: смотрите видео

Также в сети пишут, что уже полторы недели затапливает магазин Интертоп, что на бульваре Леси Украинки, 17. Дом долго стоял без отопления, а когда его запустили – где-то сверху произошел прорыв трубы. Сотрудники говорят, что дозвониться в аварийную службу невозможно.

Затапливает обувной магазин в Киеве: смотрите видео

Также на Бойчука, 30а, прорвало горячую трубу в подъезде, затапливает. Когда ждать спасателей, люди не знают.

Что творится в многоэтажках Киева: смотрите видео

Критическая ситуация – в 16-этажном доме на бульваре Игоря Шамо, 14, на Русановке. Жители рассказывают, что уже более десяти дней живут без отопления, а температура в квартирах опускалась до 2 градусов тепла.

В доме почти 400 квартир, среди жителей – пожилые люди, семьи с детьми и люди с ограниченной мобильностью. Одна из жительниц, Юлия, пишет, что дом фактически становится непригодным для проживания.

По ее словам, воду из труб не слили вовремя, и из-за перепадов давления они начали рваться. В квартирах мокрые стены, подтопление, а вода, что стекала снаружи, замерзла и превратилась в сосульки.

Дополнительную опасность создает электроснабжение. Несмотря на то, что дома с электроотоплением должны были бы принадлежать к критической инфраструктуре, по этому адресу соответствующий режим не ввели. Из-за перегрузки сетей жители боятся аварий и пожаров, ведь вынуждены греться электрообогревателями.

Как горячая вода заполняет дома в Киеве: смотрите видео