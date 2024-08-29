Наслідки атак важчі, ніж очікувалось: чи будуть українці зі світлом у вересні

Росія завдала масштабних ударів по об'єктах енергетики по всій Україні. Відновлення пошкоджених систем передачі та розподілу електроенергії триватимуть довше, ніж прогнозували.

Водночас найближчим часом не мало б виникнути критичних ситуацій в енергосистемі. Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналом пояснив, що на початку осені тривалість вимкнень не перевищуватиме двох черг.

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Які проблеми виникли після масованих атак Росії

Після двох масштабних обстрілів України, де ціллю росіян здебільшого були об'єкти енергетичної інфраструктури, енергетики розпочали роботи для стабілізації ситуації.

Ситуація, що склалась зараз, є серйозною. Наслідки виявилися більшими, ніж від початку прогнозувалося, тому не одну – дві доби відновлюють електропостачання. Відновлювальні роботи триватимуть впродовж усього тижня,

– зазначив Геннадій Рябцев.

Зокрема, росіяни завдали ударів по системах передачі та розподілу, як у 2022 – 2023 роках. Показово, що окупанти били ракетами крилатими авіаційними ракетами крилатого базування, адже той захист, який був встановлений на більшості об'єктів, хоч і зміг зменшити наслідки атак, але не зміг повністю їх нейтралізувати.

"Ми маємо проблеми з передачею електричної енергії та її розподілом із заходу на схід та з півночі на південь. Найбільші проблеми виникли у Дніпрі й області, столичному регіоні, а також в Одесі та області. Зараз головним завданням в енергетиків – використати накопичені резерви, щоб якнайшвидше відновити передачу та розподіл", – пояснив експерт з енергетики.

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Наразі більш-менш достатньо міжсезоння, аби забезпечити усіх споживачів електричною енергією. Втім головна проблема якраз у відновленні систем передачі та розподілу електроенергії. На це потрібно більше часу, ніж очікувалося.

"Після тижня ситуація покращиться. Я продовжую стверджувати, що у вересні та, можливо, упродовж всього жовтня тривалість вимкнень буде мінімальною та не перевищуватиме двох черг одночасно у пікові години", – підсумував Рябцев.