Последствия атак тяжелее, чем ожидалось: будут ли украинцы со светом в сентябре

Россия нанесла масштабные удары по объектам энергетики по всей Украине. Восстановление поврежденных систем передачи и распределения электроэнергии будут длиться дольше, чем прогнозировали.

В то же время в ближайшее время не должно было бы возникнуть критических ситуаций в энергосистеме. Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом объяснил, что в начале осени продолжительность отключений не будет превышать двух очередей.

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Какие проблемы возникли после массированных атак России

После двух масштабных обстрелов Украины, где целью россиян в основном были объекты энергетической инфраструктуры, энергетики начали работы для стабилизации ситуации.

Ситуация, сложившаяся сейчас, является серьезной. Последствия оказались большими, чем изначально прогнозировалось, поэтому не одни – двое суток восстанавливают электроснабжение. Восстановительные работы будут продолжаться в течение всей недели,

– отметил Геннадий Рябцев.

В частности, россияне нанесли удары по системам передачи и распределения, как в 2022 – 2023 годах. Показательно, что оккупанты били ракетами крылатыми авиационными ракетами крылатого базирования, ведь та защита, которая была установлена на большинстве объектов, хоть и смогла уменьшить последствия атак, но не смогла полностью их нейтрализовать.

"Мы имеем проблемы с передачей электрической энергии и ее распределением с запада на восток и с севера на юг. Наибольшие проблемы возникли в Днепре и области, столичном регионе, а также в Одессе и области. Сейчас главной задачей у энергетиков – использовать накопленные резервы, чтобы как можно быстрее восстановить передачу и распределение", – объяснил эксперт по энергетике.

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Сейчас более или менее достаточно межсезонья, чтобы обеспечить всех потребителей электрической энергией. Впрочем, главная проблема как раз в восстановлении систем передачи и распределения электроэнергии. На это нужно больше времени, чем ожидалось.

"После недели ситуация улучшится. Я продолжаю утверждать, что в сентябре и, возможно, в течение всего октября продолжительность отключений будет минимальной и не будет превышать двух очередей одновременно в пиковые часы", – подытожил Рябцев.