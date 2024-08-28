Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Нагорняк рассказал в комментарии "РБК-Украина", какого блэкаута стоит ждать украинцам даже при худшем сценарии, пишет 24 Канал.

Смотрите также Проблемы в энергетике на грани с кризисом: к чему готовиться украинцам зимой

До какого блэкаута может довести Россия

Нардеп от "Слуг народа" Сергей Нагорняк рассказал, что в случае, если враг продолжит свою цель и захочет погрузить Украину в блэкаут, то они могут большими силами достигать каких-то краткосрочных целей.

Можно предположить какой-то худший сценарий, что будет блэкаут, он не будет долговременный. Он может быть кратковременным, на несколько часов,

– заявил нардеп.

Он добавил, что в случае блэкаута – энергетикам понадобится определенное время, чтобы:

провести регламентные работы,

запустить атомные электростанции.

В частности, говорится о нескольких часах.

Поэтому глобально для нашей страны они не принесут какой-то тотальной опасности. Но каких-то неудобств могут сделать,

– объяснил политик.

Стоит заметить, что после массированной атаки врага по украинской энергосистеме 26 августа в Украине снова ввели отключение света. Правда, 28 августа электричество кое-где уже не выключали, однако людей призвали потреблять электроэнергию экономно.