Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк розповів у коментарі "РБК-Україна", якого блекауту варто чекати українцям навіть за найгіршого сценарію, пише 24 Канал.
Дивіться також Проблеми в енергетиці на межі з кризою: до чого готуватись українцям узимку
До якого блекауту може довести Росія
Нардеп від "Слуг народу" Сергій Нагорняк розповів, що у випадку, якщо ворог продовжить свою мету й захоче занурити Україну в блекаут, то вони можуть великими силами досягати якихось короткострокових цілей.
Можна припустити якийсь найгірший сценарій, що буде блекаут, він не буде довготривалий. Він може бути короткочасним, на декілька годин,
– заявив нардеп.
Він додав, що у випадку блекауту – енергетикам знадобиться певний час, щоб:
- провести регламентні роботи,
- запустити атомні електростанції.
Зокрема, мовиться про декілька годин.
Тому глобально для нашої країни вони не принесуть якоїсь тотальної небезпеки. Але якихось незручностей можуть зробити,
– пояснив політик.
Варто зауважити, що після масованої атаки ворога по українській енергосистемі 26 серпня в Україні знову запровадили відключення світла. Щоправда, 28 серпня електрику вже подекуди не вимикали, проте людей закликали споживати електроенергію ощадливо.