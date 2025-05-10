Скільки коштує електроенергія для бізнесу у 2025 році: ціна за 1 кіловат

У 2025 році для українських підприємців діють нові тарифи на електроенергію. Вартість кіловата визначається з урахуванням кількох факторів.

Який тариф на електроенергію для бізнесу

У 2025 році базовий тариф на електроенергію для більшості споживачів становить 686,23 гривні за одну мегават-годину без ПДВ, повідомляє 24 Канал.

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Для компаній у сфері "зеленої" електрометалургії передбачена знижена ставка – 359,55 гривні за одну мегават-годину, також без ПДВ.

Важливо! Ціна електроенергії на ринку визначається попитом, пропозицією, сезонними коливаннями та іншими ринковими факторами, а тому може змінюватися. До цієї вартості додається 20% податку на додану вартість.

Від чого залежить тариф на електроенергію

Тариф на електроенергію для бізнесу залежить від оператора системи розподілу (ОСР) та класу напруги:

Тариф для першого класу напруги (високовольтні лінії) є нижчим. Тариф для другого класу напруги (низьковольтні лінії) вже вищий.

Наприклад, у 2025 році для АТ "Укрзалізниця" тарифи на розподіл складають:

429,44 гривні за одну мегават-годину для високовольтних ліній (перший клас напруги). 1782,25 гривні за одну мегават-годину для низьковольтних ліній (другий клас напруги).