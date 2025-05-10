Какой тариф на электроэнергию для бизнеса

В 2025 году базовый тариф на электроэнергию для большинства потребителей составляет 686,23 гривны за один мегаватт-час без НДС, сообщает 24 Канал.

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Для компаний в сфере "зеленой" электрометаллургии предусмотрена пониженная ставка – 359,55 гривны за один мегаватт-час, также без НДС.

Важно! Цена электроэнергии на рынке определяется спросом, предложением, сезонными колебаниями и другими рыночными факторами, а потому может меняться. К этой стоимости добавляется 20% налога на добавленную стоимость.

От чего зависит тариф на электроэнергию

Тариф на электроэнергию для бизнеса зависит от оператора системы распределения (ОСР) и класса напряжения:

Тариф для первого класса напряжения (высоковольтные линии) ниже. Тариф для второго класса напряжения (низковольтные линии) уже выше.

Например, в 2025 году для АО "Укрзализныця" тарифы на распределение составляют:

429,44 гривны за один мегаватт-час для высоковольтных линий (первый класс напряжения). 1782,25 гривны за один мегаватт-час для низковольтных линий (второй класс напряжения).