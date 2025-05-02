Яку невідповідність виявили податківці

Як повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, фахівці проаналізували фіскальні чеки підприємств за березень 2025 року і виявили цікаву тенденцію – у розрахунках деяких компаній не зафіксовано жодної операції з готівкою. Чи каратимуть за це представників бізнесу, розповідає 24 Канал.

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Це може свідчити про можливе ігнорування використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

"Ми запропонували бізнесу самостійно переглянути свої операції і в подальшому уникати розрахунків без РРО при продажу товарів", – зазначив Кравченко.

Чи будуть карати підприємців

Він наголосив, що податкова вперше робить ставку на профілактику, а не на покарання.

"Це превентивна стратегія. Якщо суб'єкти господарювання самі виправляться, це дозволить уникнути фактичних перевірок", – зазначив Кравченко.

Зауважте. Податків наголосили, що такі комунікації спрямовані на підвищення податкової дисципліни й мотивацію до добровільної сплати податків.