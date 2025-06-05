692 мільйони штрафів: податкова активізувала контроль над "тіньовою зайнятістю"

З початку 2025 року Державна податкова служба провела понад 16,5 тисячі перевірок бізнесу. За їх результатами нараховано штрафів на суму 692,3 мільйонів гривень.

Суть перевірок

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, передає 24 Канал. Перевірки стосувались, зокрема, дотримання норм трудового законодавства та правил розрахунків.

Дивіться також До 10 червня – крайній термін подання річної фінзвітності та аудиторського звіту

Серед найпоширеніших порушень:

відсутність фіскального чека під час продажу;

недотримання порядку обліку товарних запасів у місці реалізації;

використання праці без офіційного оформлення;

продаж підакцизних товарів без маркування або належного кодування.

Прозорість перевірок

Цього року податкова запровадила відеофіксацію перевірок за допомогою нагрудних відеореєстраторів. За словами Кравченка, це забезпечує прозорість перевірок і захист як інспекторів, так і представників бізнесу.

Дивіться також Податки не зростатимуть навіть у 2026, – Гетманцев пояснив, як закриватимуть "дірку" в бюджеті

До слова, з початку 2025 року податкові органи провели понад 6,5 тисяч перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами. Як наслідок, було нарахувано штрафні санкції на 116,2 мільйона гривень, що на 87,7% більше, ніж торік.