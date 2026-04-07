Українці "захопили" ритейл Польщі: біженці контролюють 1 100 магазинів відомої мережі

Українці в Польщі усе частіше очолюють польський бізнес. До прикладу, приблизно 1 100 біженців уже керують продуктовими магазинами популярної мережі Żabka.

Чому українці в більшості керують магазинами Żabka в Польщі?

Лише за рік керівні посади в мережі зайняли майже 600 українських франчайзі, пише OBOZ.

Фактично це означає, що кожен десятий магазин цієї мережі в Польщі працює під керівництвом українця. Українці вже стали другою за кількістю групою партнерів у цій мережі після самих поляків. І це не випадковість – вони активно заходять у бізнес і поступово займають свою нішу в польській економіці.

Сама мережа теж росте: на кінець 2025 року вона мала понад 12 тисяч магазинів, і щороку відкриває ще тисячі нових точок. Багато з них працюють саме за франшизою.

Більшість із цих підприємців – не новачки, які тільки-но приїхали, а люди, які вже давно живуть у Польщі:

44% проживають у країні від 7 до 10 років;

32% – від 4 до 6 років;

лише близько 15% перебувають у Польщі менше трьох років.

Часто вони мали досвід бізнесу ще в Україні – керували магазинами або працювали в торгівлі. Тому франшиза стала для них логічним продовженням. Франчайзинг Żabka приваблює підприємців кількома факторами:

не потрібно стартувати з нуля;

є підтримка від компанії;

зрозуміла модель роботи;

стабільний попит – формат "магазин біля дому" завжди актуальний.

До слова, тільки за 2025 рік українці відкрили в Польщі близько 33 тисяч компаній. Це приблизно 10% від усіх нових бізнесів у країні.

Як українці впливають на ВВП Польщі та інших країн Європи?

Українці за кордоном – економічно активні члени суспільства, які здебільшого інтегруються до місцевих економік. Приплив населення дозволяє країнам Європи розв'язувати проблеми нестачі робочих рук і старіння націй. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

За словами експерта Василя Воскобойника, присутність українців у ЄС дає відчутний економічний ефект, адже серед них працевлаштовані:

у Польщі – 900 тисяч українців;

у Німеччині – 295 тисяч;

у Чехії – близько 390 тисяч.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Українці – не тягар для Європи. Це надбання, за яке європейці готові конкурувати. Ми опинилися в унікальній ситуації, коли за українців за кордоном конкурують Україна, Польща, Чехія, Німеччина. З одного боку це викликає приємне здивування, а з іншого – розуміння, що перед нашою країною постає дуже суттєвий виклик.

Про внесок українців в економіки цих держав свідчать наступні цифри за підсумком 2024 року:

у ВВП Польщі – 2,7%;

Чехії – 2,2 – 2,3% ВВП;

Німеччини – близько 0,6 – 0,7% ВВП.

