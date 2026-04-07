Українці "захопили" ритейл Польщі: біженці контролюють 1 100 магазинів відомої мережі
- Близько 1 100 українців керують магазинами мережі Żabka в Польщі, що становить понад 10% від загальної кількості магазинів.
- Більшість українських підприємців у Żabka мають досвід бізнесу в Україні, і франшиза приваблює їх підтримкою компанії та стабільним попитом.
Українці в Польщі усе частіше очолюють польський бізнес. До прикладу, приблизно 1 100 біженців уже керують продуктовими магазинами популярної мережі Żabka.
Чому українці в більшості керують магазинами Żabka в Польщі?
Лише за рік керівні посади в мережі зайняли майже 600 українських франчайзі, пише OBOZ.
Фактично це означає, що кожен десятий магазин цієї мережі в Польщі працює під керівництвом українця. Українці вже стали другою за кількістю групою партнерів у цій мережі після самих поляків. І це не випадковість – вони активно заходять у бізнес і поступово займають свою нішу в польській економіці.
Сама мережа теж росте: на кінець 2025 року вона мала понад 12 тисяч магазинів, і щороку відкриває ще тисячі нових точок. Багато з них працюють саме за франшизою.
Більшість із цих підприємців – не новачки, які тільки-но приїхали, а люди, які вже давно живуть у Польщі:
- 44% проживають у країні від 7 до 10 років;
- 32% – від 4 до 6 років;
- лише близько 15% перебувають у Польщі менше трьох років.
Часто вони мали досвід бізнесу ще в Україні – керували магазинами або працювали в торгівлі. Тому франшиза стала для них логічним продовженням. Франчайзинг Żabka приваблює підприємців кількома факторами:
- не потрібно стартувати з нуля;
- є підтримка від компанії;
- зрозуміла модель роботи;
- стабільний попит – формат "магазин біля дому" завжди актуальний.
До слова, тільки за 2025 рік українці відкрили в Польщі близько 33 тисяч компаній. Це приблизно 10% від усіх нових бізнесів у країні.
Як українці впливають на ВВП Польщі та інших країн Європи?
Українці за кордоном – економічно активні члени суспільства, які здебільшого інтегруються до місцевих економік. Приплив населення дозволяє країнам Європи розв'язувати проблеми нестачі робочих рук і старіння націй. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.
За словами експерта Василя Воскобойника, присутність українців у ЄС дає відчутний економічний ефект, адже серед них працевлаштовані:
- у Польщі – 900 тисяч українців;
- у Німеччині – 295 тисяч;
- у Чехії – близько 390 тисяч.
Українці – не тягар для Європи. Це надбання, за яке європейці готові конкурувати. Ми опинилися в унікальній ситуації, коли за українців за кордоном конкурують Україна, Польща, Чехія, Німеччина. З одного боку це викликає приємне здивування, а з іншого – розуміння, що перед нашою країною постає дуже суттєвий виклик.
Про внесок українців в економіки цих держав свідчать наступні цифри за підсумком 2024 року:
- у ВВП Польщі – 2,7%;
- Чехії – 2,2 – 2,3% ВВП;
- Німеччини – близько 0,6 – 0,7% ВВП.
Що треба знати про працевлаштування в Польщі?
Польща підготувала проєкт постанови для спрощення працевлаштування іноземців у дефіцитних професіях, таких як інженери, лікарі, медсестри, програмісти та водії. На кінець 2025 року в Польщі легально працювало близько 1,29 мільйона іноземців, з яких 857 тисяч були громадянами України.
Українці, які працюють у Польщі, мають оформлювати декларації на доручення роботи. Це нововведення запрацює вже з березня 2026 року. Незаконне доручення роботи може призвести до штрафів від 3 до 50 тисяч злотих за працівника та заборони компанії наймати іноземців.
З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Польщі зросла до 4 806 злотих брутто, що становить приблизно 3 600 злотих нетто.
Підвищення зарплати може мати позитивний вплив на українців, але високі витрати на життя в Польщі можуть зменшити реальну вигоду.