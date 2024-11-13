Мінімум за 4 роки: акції Samsung Electronics впали

Акції Samsung Electronics впали до найнижчого рівня за останні чотири роки. Це сталося через занепокоєння з приводу впливу американських тарифів за нової адміністрації Дональда Трампа.

Акції Samsung Electronics

Акції Samsung впали на 34% від початку року та можуть продемонструвати найгірші показники да останні 20 років. Натомість акції SK Hynix зросли на 32%, а Nvidia – на 199%, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Цього року Samsung має найгірші показники серед світових виробників мікросхем, бо відстає від конкурентів у задоволенні попиту на мікросхеми штучного інтелекту.

Нові тарифи Трампа на китайський імпорт можуть негативно вплинути на Samsung, який залежить від китайських клієнтів.

Нагадаємо! Hynix збільшує продажі висококласних серверних чіпів з можливостями штучного інтелекту відомим американським клієнтам, включаючи технологічного гіганта Nvidia.

Трамп погрожував запровадити 10% тариф на імпорт і 60% на китайські товари, що знизить попит на електронні продукти з чіпами.