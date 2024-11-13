Акции Samsung Electronics

Акции Samsung упали на 34% с начала года и могут продемонстрировать худшие показатели за последние 20 лет. Зато акции SK Hynix выросли на 32%, а Nvidia – на 199%, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В этом году Samsung имеет худшие показатели среди мировых производителей микросхем, потому что отстает от конкурентов в удовлетворении спроса на микросхемы искусственного интеллекта.

Новые тарифы Трампа на китайский импорт могут негативно повлиять на Samsung, который зависит от китайских клиентов.

Напомним! Hynix увеличивает продажи высококлассных серверных чипов с возможностями искусственного интеллекта известным американским клиентам, включая технологического гиганта Nvidia.

Трамп угрожал ввести 10% тариф на импорт и 60% на китайские товары, что снизит спрос на электронные продукты с чипами.