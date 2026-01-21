Все менше купують віскі, текілу й коньяк: виробники алкоголю накопичили запаси, що не продаються

Виробники алкоголю зупиняють виробництво та знижують ціни, щоб перерозподілити пляшки, що накопичуються на складах. В останні роки вони переживають історичну падіння попиту на алкоголь, що могло статися через тренд на здоровий спосіб життя.

Які запаси алкоголю накопичили?

Історичне падіння попиту на шотландський віскі, віскі, коньяк та текілу залишило виробників напоїв у безвихідному становищі, як повідомляє FT.

Це змусило їх законсервувати винокурні та знижувати ціни, щоб перерозподілити пляшки, що накопичуються на складах.

Згідно з їхніми фінансовими звітами, п'ять найбільших виробників алкоголю, що котируються на біржі – Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman та Rémy Cointreau – мають запаси витриманих міцних напоїв на суму 22 мільярди доларів, що є найвищим рівнем запасів за понад десять років.

Що кажуть виробники?

Накопичення запасів посилює боргове навантаження виробників напоїв і загрожує призвести до цінової війни.

До прикладу, запаси французького виробника коньяку Rémy на суму 1,8 мільярда євро, що мають термін погашення, тепер майже вдвічі перевищують його річний дохід і близькі до всієї його ринкової капіталізації.

на суму 1,8 мільярда євро, що мають термін погашення, тепер майже вдвічі перевищують його річний дохід і близькі до всієї його ринкової капіталізації. Частка товарних запасів Diageo , що закінчуються терміном погашення, від річного доходу зросла з 34% у 2022 фінансовому році до 43% у 2025 році. Вартість витриманих акцій групи FTSE 100, переважно американського віскі та скотчу, станом на червень минулого року досягла 8,6 мільярдів доларів.

, що закінчуються терміном погашення, від річного доходу зросла з 34% у 2022 фінансовому році до 43% у 2025 році. Вартість витриманих акцій групи FTSE 100, переважно американського віскі та скотчу, станом на червень минулого року досягла 8,6 мільярдів доларів. Тим часом у США продажі міцних напоїв, від текіли Don Julio до ірландського віскі Jameson, йдуть все гірше й гірше. Загальний обсяг продажів міцних напоїв впав на 3,4% за чотири тижні до кінця грудня порівняно з падінням на 2,4% за попередні чотири тижні.

Як результат, японська компанія з виробництва напоїв Suntory закрила свою головну винокурню з виробництва бурбону Jim Beam, що базується в Кентуккі, щонайменше на рік. Тим часом Diageo призупинила виробництво віскі на своїх заводах у Техасі та Теннессі до літа.

