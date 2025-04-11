Україна створить "свій Starlink": термінали вже сертифіковані

Українська компанія Stetman підписала ліцензійну угоду зі шведською компанією Requtech на серійне виробництво терміналів супутникового інтернету. Вони стануть альтернативою Starlink.

Що відомо про розробку

Про це повідомив генеральний директор Stetman Дмитро Стеценко. За його словами, йдеться не лише про альтернативу технологіям Starlink, які продовжують підтримувати Україну, а й про створення власного виробництва стратегічно важливого обладнання, передає 24 Канал.

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Термінали базуються на шведській розробці Resa й адаптовані під українські умови – із власним дизайном, посиленим захистом і компонентами, що вже використовуються у військових Starlink-системах. За функціоналом пристрої схожі на Starlink, але мають меншу швидкість, що не є критичним для завдань безпеки.

Коли можливе виробництво

Стеценко підкреслив, що обсяги виробництва компанія зможе регулювати самостійно – вже за пів року йдеться про 2 000 – 10 000 терміналів щомісяця. При цьому пристрої вже мають необхідну сертифікацію, що дозволить зекономити до двох років на процедурних етапах.

У майбутньому Stetman планує не лише забезпечити внутрішній ринок, а й експортувати обладнання до Європи, посилюючи супутникову інфраструктуру регіону.

Попри це, Стеценко наголошує: відмовлятись від Starlink не варто – краще мати кілька резервних систем та стабільне фінансування для користування обома мережами.

Що цьому передувало

Раніше генеральна директорка Eutelsat заявила, що наразі французький оператор не зможе повністю замінити Starlink в Україні, хоча й готовий підтримувати критично важливі урядові напрями.

А в лютому з'явилась інформація про можливий тиск на Україну з боку США щодо умов використання Starlink. У відповідь Ілон Маск пообіцяв, що ніколи не відключить мережу для України.