"Я ваш вирок": Смілянський "вибухнув" після критики Пишного на адресу Укрпошти

Голова Нацбанку Андрій Пишний публічно розкритикував систему управління Укрпошти. Він заявив, що компанія роками перебуває у кризі корпоративного управління.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що зараз Укрпошта втрачає перспективи розвитку, пише NV.

Компанія в глибокій кризі корпоративного управління протягом тривалого часу. І ця криза позбавляє компанію, на жаль, дедалі більше перспектив розвитку. Ігор Смілянський – це наслідок цієї кризи в першу чергу,

– сказав Пишний.

За словами голови НБУ, проблема почалася ще з роботи наглядової ради компанії, яка, на його думку, не змогла сформувати чітку стратегію та належну систему управління.

Пишний наголосив, що в нормальній моделі корпоративного управління саме наглядова рада повинна визначати стратегію розвитку компанії, а керівник – лише реалізовувати її. В Укрпошті ж, за його словами, ситуація виглядає інакше.

Пишний порівняв Укрпошту з "Новою поштою", а Смілянський різко відповів

Пишний також навів у приклад "Нову пошту", заявивши, що приватні компанії за цей час змогли вибудувати ефективну систему корпоративного управління та демонструють прибутковість.

Подивіться, як виглядає конкурентне середовище, в якому працює Укрпошта. За цей період зросли компанії, які мають ефективність на рівні сотень мільйонів гривень прибуткової діяльності,

– заявив він.

Посадовець сподівається, що найближчим часом Укрпошта все ж отримає повноцінну наглядову раду, яка й визначатиме подальшу стратегію розвитку компанії.

У відповідь на висловлювання Пишного, гендиректор Укрпошти Ігор Смілянский у Telegram зазначив.

Коротко про інтерв'ю голови НБУ, а детально дамо всі відповіді пізніше. Андрій Григорович, я не наслідок як ви сказали, я ваш вирок, як сказав президент,

– написав Смілянський.

Його коментар швидко розлетівся соцмережами та викликав активне обговорення серед користувачів.

Що Ігор Смілянський напередодні сказав про НБУ?

Ігор Смілянський розкритикував Національний банк через прогнози про "дефолт" Укрпошти та заяви про його "некомпетентність", як гендиректора, пише в "5 канал".

Національний банк трохи втратив береги із розуміння українського законодавства. Так само коли НБУ минулого року прокоментував питання дефолту Укрпошти. Я вибачаюсь, на підставі чого? Укрпошта в дефолті? Ні, працює,

– каже Смілянський.

Також він додав, що нині капітал поштового оператора позитивний, а 4 квартал 2025 року Укрпошта завершила з рекордним прибутком.

Тому я, як громадянин України, сподіваюсь, що інші прогнози, які дає Національний банк, будуть трохи кращі по якості, ніж прогноз щодо дефолту Укрпошти. Я їм тоді сказав, що це піз**ж, і можу сьогодні в очі повторити,

– розповів Смілянський.

