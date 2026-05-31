Російський дрон знищив відділення "Нової пошти" у Дніпрі: будівля вигоріла вщент
Унаслідок атаки російського безпілотника в Дніпрі повністю згоріло відділення №1 "Нової пошти". На щастя, співробітники не постраждали.
Компанія вже готує компенсації клієнтам за втрачені відправлення. Про це повідомили у пресслужбі "Нової пошти".
Що відомо про атаку БпЛА на відділення "Нової пошти"?
У Дніпрі російський безпілотник влучив у відділення №1 Нової пошти, внаслідок чого будівля була повністю знищена вогнем.
У компанії повідомили, що працівники відділення не постраждали. На місці події працюють рятувальники та правоохоронці, які ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаби завданих збитків.
Наразі триває оцінка пошкоджень і перевірка стану відправлень, які перебували у відділенні на момент удару. Детальнішу інформацію щодо втрачених вантажів обіцяють надати після завершення роботи екстрених служб.