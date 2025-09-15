SOCAR може отримати контроль над великою мережею АЗС в Італії
- SOCAR наближається до підписання угоди щодо купівлі Italiana Petroli, що володіє однією з найбільших мереж АЗС в Італії.
- Фінансові умови угоди невідомі, але вартість підприємства оцінюється у 2,5 мільярда євро.
Італійська нафтова та енергетична компанія Italiana Petroli наближається до підписання угоди щодо продажу заводу Державній нафтовій компанії Азербайджану (SOCAR). Відомо, що у випадку підписання угоди група SOCAR отримає контроль над однією із найбільших автозаправних станцій Італії.
Чи купить SOCAR італійську мережу АЗС?
Відповідно до двох анонімних джерел, угода з SOCAR повинна бути підписана вже сьогодні, 15 вересня, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Однак додається, що підписання між компаніями відбудеться у випадку, якщо не буде перенесення угоди в останню хвилину. Цікаво, що фінансові умови угоди невідомі.
- Ще раніше люди, які близькі до цієї угоди, повідомили виданню, що італійська родина Бракетті-Перетті, що володіє Italiana Petroli, оцінює вартість підприємства у розмірі близько 2,5 мільярда євро, тобто майже 3 мільярдів доларів.
- Крім того, SOCAR консультує італійська Intesa Sanpaolo IMI CIB, а UniCredit консультує власника Italiana Petroli.
Які потужності має Italiana Petroli
Італійська компанія може переробляти близько 200 тисяч барелів нафти на добу. Крім того, мережа володіє понад 4 500 автозаправними станціями, що робить її однією із найбільших мереж АЗС в Італії.
Що відомо про угоду між SOCAR та Italiana Petroli?
Ще раніше інтерес до купівлі італійської мережі висловив інвестор з Абу-Дабі, однак угода швидше за все буде реалізоване з Азербайджаном.
У 2024 році компанія Italiana Petroli зафіксувала скоригований основний прибуток обсягом майже 500 мільйонів євро, а чиста грошова позиція на кінець грудня становила 408 мільйонів євро, повідомляє Enkorr.
Якщо продаж відбудеться, то це стане 2 великою угодою в нафтопереробному секторі Італії після передачі контрольного пакета акцій Saras родиною Моратті світовому трейдеру Vitol.