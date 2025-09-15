Італійська нафтова та енергетична компанія Italiana Petroli наближається до підписання угоди щодо продажу заводу Державній нафтовій компанії Азербайджану (SOCAR). Відомо, що у випадку підписання угоди група SOCAR отримає контроль над однією із найбільших автозаправних станцій Італії.

Чи купить SOCAR італійську мережу АЗС?

Відповідно до двох анонімних джерел, угода з SOCAR повинна бути підписана вже сьогодні, 15 вересня, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Китай висунув "агресивну вимогу": дедлайн продажу TikTok знову перенесуть

Однак додається, що підписання між компаніями відбудеться у випадку, якщо не буде перенесення угоди в останню хвилину. Цікаво, що фінансові умови угоди невідомі.

Ще раніше люди, які близькі до цієї угоди, повідомили виданню, що італійська родина Бракетті-Перетті, що володіє Italiana Petroli, оцінює вартість підприємства у розмірі близько 2,5 мільярда євро, тобто майже 3 мільярдів доларів.

Крім того, SOCAR консультує італійська Intesa Sanpaolo IMI CIB, а UniCredit консультує власника Italiana Petroli.

Які потужності має Italiana Petroli Італійська компанія може переробляти близько 200 тисяч барелів нафти на добу. Крім того, мережа володіє понад 4 500 автозаправними станціями, що робить її однією із найбільших мереж АЗС в Італії.



Що відомо про угоду між SOCAR та Italiana Petroli?