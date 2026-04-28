Тонни кальянного тютюну і жодних документів: БЕБ накрило підпільну "імперію"

На Волині викрили масштабне підпільне виробництво кальянного тютюну. Детективи Бюро економічної безпеки припинили роботу цеху, де продукцію виготовляли фактично у промислових обсягах, але без жодних дозволів.

Що відомо про викриття підпільного виробництва тютюну для кальяну?

За версією слідства, до цієї схеми були причетні мешканці одразу двох регіонів – Волинської та Львівської областей, повідомили в БЕБ.

Дивіться також 67 мільйонів у "тіні" й несплачені податки: БЕБ накрило незаконний бізнес

Для "бізнесу" вони, ймовірно, облаштували складські приміщення, які перетворили на повноцінну фабрику. Там було все необхідне обладнання – від підготовки сировини до фасування готового продукту.

Працювали в цьому цеху наймані люди, але офіційно їх ніхто не оформлював. Фактично – класична тіньова схема без податків і контролю.

Окрему увагу організатори приділили просуванню товару. Для цього вони могли залучати блогерів і активно використовували маркетинг, щоб швидко знаходити покупців і збувати продукцію великими партіями.

Під час обшуків правоохоронці натрапили на вражаючі обсяги.

Вилучили понад 22 тисячі упаковок кальянного тютюну – це близько 2,2 тонни готового продукту. На складах зберігалося ще приблизно 3 тонни сировини, а також різні ароматизатори, добавки, пакування і виробниче обладнання.

За попередніми оцінками, вся "тіньова продукція" тягне більш ніж на 8 мільйонів гривень. На все вилучене майно вже накладено арешт.

Наразі слідство триває. Справу відкрили за статтею про незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів. Правоохоронці встановлюють усіх, хто був причетний до організації цього підпільного виробництва.

Як зростатиме ціна на сигарети в Україні?

Підвищення акцизу на сигарети в Україні відбувається в межах євроінтеграції. Зміни у квітні додають до ціни пачки 8 – 10 гривень. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.

За словами експерта, основні підвищення акцизу заплановані в Податковому кодексі й відбуватимуться в наступні роки. Таким чином, податок наблизиться до мінімальної ставки Європейського Союзу.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи У квітні це просто невеличке технічне підвищення. Усі основні підвищення будуть з 1 січня щороку. Вони наближають нас до мінімальної ставки 90 євро за тисячу сигарет. За 2025 рік у нас вже близько 80 євро, 2026 рік – 86 євро, 2027 рік – близько 90 і на 28-й ми виходимо на мінімальний рівень ЄС.

Як пояснює економіст, квітневе підвищення є технічним, адже частка акцизу в роздрібній ціні сигарет є меншою за необхідні 60%. Аби досягти потрібного рівня, застосовують коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов'язання. Відповідно, акциз автоматично зростає на 10%.

За словами Олега Гетмана, кожен наступний етап підвищення акцизного податку в середньому буде збільшувати ціну сигарет приблизно на 15 – 20 гривень.

Від поточної ціни пачки двічі по плюс 20 гривень і десь на такому рівні вони мають зупинитися. Мабуть, буде не більше, ніж 200 гривень за пачку хороших сигарет,

– припускає експерт.

Інші порушення бізнесу, що викрило БЕБ