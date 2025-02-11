Попри публічну підтримку України: Бекхем зареєстрував товарний знак у Росії
- Девід Бекхем зареєстрував товарний знак David Beckham у Росії через свою компанію DB Ventures, що дозволяє продавати товари під його ім'ям.
- Бекхем раніше висловлював підтримку Україні після вторгнення Росії. Наразі він не коментував реєстрацію бренду в Росії.
Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" і "Реала" Девід Бекхем, який також активний в бізнесі та благодійності, знову в центрі уваги. Його компанія DB Ventures зареєструвала товарний знак David Beckham у Роспатенті – федеральному відомстві з інтелектуальної власності країни-агресора.
Що відомо про реєстрацію бренду
Щоправда, відповідна заявка була подана ще в червні 2023 року, а тепер бренд отримав право на випуск товарів за міжнародним класом №24, інформує 24 Канал з посиланням на росіЗМІ.
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Це означає, що під іменем Девіда Бекхема в Росії можуть продаватися:
- тканини та текстильні вироби;
- штори, кухонні рушники, постільна білизна;
- ковдри для домашніх тварин.
Що відомо про DB VenturesКомпанія DB Ventures була заснована Бекхемом у 2014 році та займається управлінням його рекламними контрактами. У 2022 році 55% акцій компанії викупила американська Authentic Brands Group, проте ім’я ексфутболіста залишається ключовим у її комерційних проєктах.
Бекхем і підтримка України
Раніше Бекхем активно висловлював підтримку Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. У березні 2022 року він передав свій Instagram-акаунт (понад 70 млн підписників) харківській лікарці Ірині, яка показала реалії роботи медиків під час війни.
Наразі сам Бекхем не коментував реєстрацію бренду в Росії.