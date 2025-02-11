Что известно о регистрации бренда
Правда, соответствующая заявка была подана еще в июне 2023 года, а теперь бренд получил право на выпуск товаров по международному классу №24, информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Это означает, что под именем Дэвида Бекхэма в России могут продаваться:
- ткани и текстильные изделия;
- шторы, кухонные полотенца, постельное белье;
- одеяла для домашних животных.
Что известно о DB VenturesКомпания DB Ventures была основана Бекхэмом в 2014 году и занимается управлением его рекламными контрактами. В 2022 году 55% акций компании выкупила американская Authentic Brands Group, однако имя экс-футболиста остается ключевым в ее коммерческих проектах.
Бекхэм и поддержка Украины
Ранее Бекхэм активно выражал поддержку Украине после начала полномасштабного вторжения России. В марте 2022 года он передал свой Instagram-аккаунт (более 70 млн подписчиков) харьковскому врачу Ирине, которая показала реалии работы медиков во время войны.
Пока сам Бекхэм не комментировал регистрацию бренда в России.