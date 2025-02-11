Що відомо про реєстрацію бренду

Щоправда, відповідна заявка була подана ще в червні 2023 року, а тепер бренд отримав право на випуск товарів за міжнародним класом №24, інформує 24 Канал з посиланням на росіЗМІ.

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Це означає, що під іменем Девіда Бекхема в Росії можуть продаватися:

тканини та текстильні вироби;

штори, кухонні рушники, постільна білизна;

ковдри для домашніх тварин.

Що відомо про DB Ventures Компанія DB Ventures була заснована Бекхемом у 2014 році та займається управлінням його рекламними контрактами. У 2022 році 55% акцій компанії викупила американська Authentic Brands Group, проте ім’я ексфутболіста залишається ключовим у її комерційних проєктах.

Бекхем і підтримка України

Раніше Бекхем активно висловлював підтримку Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. У березні 2022 року він передав свій Instagram-акаунт (понад 70 млн підписників) харківській лікарці Ірині, яка показала реалії роботи медиків під час війни.

Наразі сам Бекхем не коментував реєстрацію бренду в Росії.