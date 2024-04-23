Європарламент продовжив безмитну торгівлю з Україною, але є обмеження

Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік – до 5 червня 2025 року. "За" проголосували 428 євродепутатів, 128 – виступили проти, ще 44 – утрималися. Деталі передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Безмитну торгівлю з ЄС продовжили

Лібералізаційна торгівля з Україною буде діяти ще рік. Однак для "чутливих товарів", а саме м’яса птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду передбачені певні обмеження.

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Якщо імпорт цих товарів перевищить середні обсяги імпорту на рівні між другою половиною 2021 року та всього 2022 й 2023 років, митні тарифи знов запровадять.

Поширення заходів підтримки торгівлі підтверджує солідарність ЄС з Україною перед лицем російської агресії. Це голосування одночасно зміцнить економічну стійкість України та захистить інтереси європейських фермерів. Ми виконаємо свої обіцянки – підтримуватимемо Україну до її воєнної перемоги та вступу до ЄС і НАТО,

— сказала європарламентарка від ЄНП Сандра Калніете.

Що з блокадою кордону

Станом на 10 квітня тривало блокування польськими фермерами руху вантажівок на 3 пунктах пропуску на кордоні. Черга в бік України сукупно там налічувала близько 450 вантажівок;

Блокування кордону Польщі з Україною триває з 9 лютого. Польські фермери вимагають скасування рішення про безмитну торгівлю України з ЄС. Протестувальники то блокують, то розблоковують пункти пропуску.

28 березня у Варшаві відбувся черговий раунд українсько-польських міжурядових консультацій. Невдовзі Кабмін анонсував повне розблокування кордону.

Зазначимо, тепер Рада ЄС має офіційно затвердити регламент. У 2025 році повторно продовжити безмитну торгівлю буде неможливо. До того часу Єврокомісія обіцяє розпочати переговори з Україною щодо постійної лібералізації торгівлі.