Скільки компаній заявили про вихід з росії, але продовжують там діяльність: свіже дослідження

З 24 лютого чимало міжнародних компаній заявили про свій вихід або обмеження діяльності на території росії на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. Проте низка таких заяв все ще залишається на рівні лише офіційних повідомлень.

Ба більше, існує окрема група корпорацій, які діють всупереч власним гучним заявам й відновлюють свої операції на ринку країни-терористки. Про це свідчать дані дослідження Київської школи економіки (KSE) від 14 серпня.

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Результати дослідження

Дослідникам з KSE наразі вдалось ідентифікувати 2 396 компаній, організацій та їхніх брендів з 78 країн та 56 галузей бізнесу, що офіційно висловили свою позицію щодо діяльності на ринку росії, – близько половини з них є публічними.

Так, станом на 14 серпня, ті компанії, які вже повністю вийшли з країни-агресорки, загалом мали там:

192,6 тисячі росіян персоналу;

18,9 мільярда доларів річного доходу;

7,7 мільярда доларів капіталу.

Тим часом компанії, які оголосили про повний вихід з країни-агресорки, але ще цього не зробили, станом на 14 серпня мають у росії:

140,7 тисячі співробітників;

34,1 мільярда доларів річного доходу;

річного доходу; 18,6 мільярда доларів капіталу.

При цьому корпорації, які обмежили або частково призупинили діяльність на російському ринку, мали там:

158,8 тисячі працевлаштованих;

63,1 мільярда доларів річного доходу;

річного доходу; 32,8 мільярда доларів капіталу.

У KSE зауважують, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну динаміка згортання операцій на території країни-агресорки міжнародними компаніями різко зростала до середини березня, проте протягом останнього місяця значно знизилася.

Разом з тим близько половини досліджуваних компаній (47%) вже заявили про вихід з російського ринку, 31,2% все ще залишаються присутніми у країні-терористці, 19,9% вичікують "стабілізації" ситуації, й лише 1,9% здійснили повний вихід. Загалом з 24 лютого 1 649 компаній вже скоротили, призупинили або повністю припинили свою діяльність у росії.

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Скільки компаній суперечать своїм заявам

KSE зафіксувала 59 випадків, коли компанії спершу заявляли про рішучий розрив стосунків з росією, однак зараз й надалі продовжують підтримувати продукти й зберігати часткову активність у країні-агресорці. Серед найбільших таких світових корпорацій, зокрема:

Alphabet;

Toyota;

Microsoft;

ExxonMobil.

Й хоча такий шлях властивий саме великим корпораціям, він є найменш притаманним. Водночас існують й ті компанії, які почали процес виходу з російського ринку, проте згодом відновили там свою діяльність:

Air Serbia – відновила польоти;

Claas – все ще працює у росії, публічно не розголошує інформації;

Continental – 1 серпня відновила роботу заводу у Калузі з виробництва шин;

Fujifilm – після паузи все ще рекламується у росії.

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