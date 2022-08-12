Німецька компанія, яка є четвертою у світі за обсягами виробництва кави, припинила володіти товариством з обмеженою відповідальністю "Чибо СНГ" у липні. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 канал.

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Остаточний вихід з росії компанії Tchibo

За даними з російських державних реєстрів, ТОВ "Чибо СНГ" тепер належить гендиректору зареєстрованого у Москві ТОВ "МВК" Михайлу Ковалевському. Німецька компанія продала йому свої активи у липні.

За інформацією російських ЗМІ, до кінця 2022 року за новим власником закріплюються права на використання брендів Tchibo і Davidoff, втім з нового року компанія повинна розпочати постачання кави під новим брендом. Ймовірно, товар продаватиметься у росії під торговою маркою Gold.

Що відомо про німецьку Tchibo Компанія належить родині німецьких підприємців Герц й називає себе найбільшим постачальником обсмаженої кави у Німеччині, Австрії, Чехії та Угорщини. Обіг компанії у 2020 році склав 3,13 мільярда євро.

Бізнес німецької компанії у росії, а саме "Чибо СНГ", виготовляв каву за контрактом на фабриці "Гранд-НН" у Нижньогородській області й імпортував частину продукції з іноземних майданчиків Tchibo GmbH. За звітністю, більш ніж 70% російського бізнесу у 2020 році забезпечив продаж продукції місцевого виробництва. Минулого року виторг "Чибо СНГ" склав 3,18 мільярда рублів й тоді бренд, за оцінками ЗМІ, займав близько 2,6% російського кавового ринку.

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Нагадаємо, що за оцінками Єльського університету, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вже понад тисяча іноземних компаній оголосили про намір вийти з країни-агресорки або максимально обмежити там свою діяльність.

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