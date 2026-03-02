Бум українського бізнесу: скільки ФОПів відкрили українці в Польщі
- Українці зареєстрували в Польщі майже сотню тисяч ФОПів, що свідчить про активний розвиток бізнесу українських біженців.
- Присутність українців у ЄС сприяє економічному зростанню, наприклад, у Польщі українці становлять 2,7% ВВП.
Українські біженці наповнюють ВВП Польщі, розвиваючи свої бізнеси в країні. Так, українці зареєстрували в Польщі майже сотню тисяч ФОПів.
Український бізнес в Польщі: скільки компаній відкрили?
Українці зареєстрували в Польщі 90 тисяч ФОП і 20 тисяч акціонерних товариств, пише "Інтерфакс-Україна".
Дивіться також Тисячі ФОПів масово реєструють на один номер телефону: де використовують таку схему
Маршалок Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий розповів, що таким чином українці навчилися юридичним нюансам ведення бізнесу в ЄС.
Багато українців вже готові до цього, щоби користуватися європейською підтримкою і підприємництвом ЄС у Польщі. Ці люди вже вміють працювати в тих юридичних обставинах, які стосуються Європейського Союзу, бо Польща є в Європейському Союзі. Це вже наш спільний великий здобуток,
– каже Чажастий.
За його словами, зі свого боку Польща може гарантувати Україні будматеріали для відбудови чи розбудови інфраструктури.
Ми маємо європейські знання з використання європейських ресурсів, маємо такі структури і бюрократію, які можуть це реалізувати або допомагати вам у реалізації таких проєктів. А конкретні цифри і суми будуть вже на рівні урядів,
– наголосив він.
Як українці впливають на ВВП Польщі та інших країн Європи?
Українці за кордоном – економічно активні члени суспільства, які здебільшого інтегруються до місцевих економік. Приплив населення дозволяє країнам Європи розв'язувати проблеми нестачі робочих рук і старіння націй. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.
За словами експерта Василя Воскобойника, присутність українців у ЄС дає відчутний економічний ефект, адже серед них працевлаштовані:
- у Польщі – 900 тисяч українців;
- у Німеччині – 295 тисяч;
- у Чехії – близько 390 тисяч.
Українці – не тягар для Європи. Це надбання, за яке європейці готові конкурувати. Ми опинилися в унікальній ситуації, коли за українців за кордоном конкурують Україна, Польща, Чехія, Німеччина. З одного боку це викликає приємне здивування, а з іншого – розуміння, що перед нашою країною постає дуже суттєвий виклик.
Про внесок українців в економіки цих держав свідчать наступні цифри за підсумком 2024 року:
- у ВВП Польщі – 2,7%;
- Чехії – 2,2 – 2,3% ВВП;
- Німеччини – близько 0,6 – 0,7% ВВП.
Де українці в Польщі заробляють найбільше?
Середня зарплата у бізнес-секторі Польщі у вересні 2025 року становила 8 750 злотих брутто, що перевищує 100 тисяч гривень.
Найшвидше зарплати зростають у промислових галузях, таких як виробництво комп'ютерів, електроніки, транспортного обладнання та машинобудування.