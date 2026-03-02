Бум українського бізнесу: скільки ФОПів відкрили українці в Польщі

Українські біженці наповнюють ВВП Польщі, розвиваючи свої бізнеси в країні. Так, українці зареєстрували в Польщі майже сотню тисяч ФОПів.

Український бізнес в Польщі: скільки компаній відкрили?

Українці зареєстрували в Польщі 90 тисяч ФОП і 20 тисяч акціонерних товариств, пише "Інтерфакс-Україна".

Маршалок Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий розповів, що таким чином українці навчилися юридичним нюансам ведення бізнесу в ЄС.

Багато українців вже готові до цього, щоби користуватися європейською підтримкою і підприємництвом ЄС у Польщі. Ці люди вже вміють працювати в тих юридичних обставинах, які стосуються Європейського Союзу, бо Польща є в Європейському Союзі. Це вже наш спільний великий здобуток,

– каже Чажастий.

За його словами, зі свого боку Польща може гарантувати Україні будматеріали для відбудови чи розбудови інфраструктури.

Ми маємо європейські знання з використання європейських ресурсів, маємо такі структури і бюрократію, які можуть це реалізувати або допомагати вам у реалізації таких проєктів. А конкретні цифри і суми будуть вже на рівні урядів,

– наголосив він.

Як українці впливають на ВВП Польщі та інших країн Європи?

Українці за кордоном – економічно активні члени суспільства, які здебільшого інтегруються до місцевих економік. Приплив населення дозволяє країнам Європи розв'язувати проблеми нестачі робочих рук і старіння націй. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

За словами експерта Василя Воскобойника, присутність українців у ЄС дає відчутний економічний ефект, адже серед них працевлаштовані:

у Польщі – 900 тисяч українців;

у Німеччині – 295 тисяч;

у Чехії – близько 390 тисяч.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Українці – не тягар для Європи. Це надбання, за яке європейці готові конкурувати. Ми опинилися в унікальній ситуації, коли за українців за кордоном конкурують Україна, Польща, Чехія, Німеччина. З одного боку це викликає приємне здивування, а з іншого – розуміння, що перед нашою країною постає дуже суттєвий виклик.

Про внесок українців в економіки цих держав свідчать наступні цифри за підсумком 2024 року:

у ВВП Польщі – 2,7%;

Чехії – 2,2 – 2,3% ВВП;

Німеччини – близько 0,6 – 0,7% ВВП.

