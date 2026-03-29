Ні зарплат, ні прибутків: бізнес у Росії котиться у прірву

Ситуація з малим і середнім бізнесом у Росії продовжує погіршуватися. Підприємці почали 2026 рік зі стану глибокої кризи.

Що відбувається з російським бізнесом?

Експерти прогнозують, що найближчим часом закриється до третини суб'єктів малого та середнього бізнесу, про що повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

За даними опитувань, 95% підприємців фіксують погіршення ситуації. Ще три чверті бізнесменів говорять про значні ускладнення. Падіння виручки з початку року зафіксували 68,7% респондентів. Ба більше, 5,5% – вже припинили діяльність.

Найсильніше "вдарило" по у б'юті-індустрії, стоматології, техобслуговуванні та ремонті авто. А рентабельність найсильніше впала в авторемонті, охороні здоров'я та фармацевтиці, готельному бізнесі.

Зверніть увагу! Паралельно в цих же секторах зростає тіньова зайнятість.

Близько 82,7% власників бізнесів вже підняли ціни – 82,7%. Понад половина з них підвищила розцінки до 20%.

Раніше видання The Moscow Times писало, що втрати російського бізнесу сягнули шалених цифр ще у 2025 році. Мова йде про 8,9 трильйона рублів.

Крім того, заборгованість із заробітної плати лише в січні 2026 року сягнула 1,86 мільярда рублів. І майже половина від цієї суми – 40,7% – утворилося саме в січні.

Лідером за невиплатами залишається будівельна галузь – 42% випадків, далі у списку переробка сировини (31,1%) та видобуток корисних копалин (11%).

Найгучніший випадок – крах найбільшого будівельного холдингу Сибіру "Новолекс", який заборгував працівникам близько 2,5 мільярда рублів. "Альфа-банк" вимагає стягнути з холдингу 1 мільярда рублів, до арбітражних судів подано дев'ять заяв про банкрутство, а на частину важкої техніки вже накладено арешт,

– розповіли у СЗР України.

Чистий прибуток більшості структур холдингу впав на 70 – 90%. "Торговий Дім Новолекс" завершив рік зі збитком у 148 мільйонів рублів.

Водночас працівники "Сэвэрпутьстроя" та "Сэвэркомплэктстроя" готуються до страйків – останню зарплату повністю востаннє виплатили ще в грудні 2025 року.

Цікаво! Зокрема водії автобусів у Тиві, на Камчатці та в Омській області не отримують зарплату, а дорожники в Смоленську з минулого року марно домагаються підвищення окладів та нормальних умов праці.

