Український бізнес із зв’язками в Росії збагатився на 150 мільярдів: хто заробив найбільше

Понад 6 тисяч компаній та ФОПів України можуть мати зв’язки з російським бізнесом. До списку потрапили й політичні організації – серед них є заборонена політична партія "Русь Єдина", що раніше мала назву "Партія політики Путіна".

Скільки і які компанії мають ймовірні зв'язки з Росією?

Станом на листопад 2025 року, 5 817 українських компаній ймовірно мають зв’язок з російськими юрособами, пише 24 Канал з посиланням на You Control.

Виторг компаній з можливими російськими зв’язками у 2024 році збільшився на третину, порівняно з 2023-м. Торік він становив 150,3 мільярдів гривень.

Найвищий показник зареєстрованих юросіб з ймовірними звʼязками з Росією – у Донецькій області (1905), Києві (985), а також в Луганській (901) та Запорізькій (496) областях.

Найбільше з досліджуваних компаній працюють у торгівлі. Крім того, 102 компанії з досліджуваної вибірки потрапили під санкції, пов’язані із суб’єктом господарювання, а 42 з них відносяться до складу різних корпоративних груп.

ТОП-10 компаній з найвищими доходами

Лише 792 з проаналізованих 5 817 компаній отримали виручку більше за нуль у 2024 році. Найбільшу виручку отримали:

ТОВ "АДМ ЮКРЕЙН" (корпоративна групи "Арчер Даніелз Мідланд"). Учасником (99,72%) цієї компанії є нідерландська “Компанія АЛЬФРЕД С.ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ НІДЕРЛАНДИ” Б.В.” Вона є учасником російської юридичної особи – ООО "АСТИ СОВЕТСКИЙ ЭЛЕВАТОР".

Учасником (99,72%) цієї компанії є нідерландська “Компанія АЛЬФРЕД С.ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ НІДЕРЛАНДИ” Б.В.” Вона є учасником російської юридичної особи – ООО "АСТИ СОВЕТСКИЙ ЭЛЕВАТОР". Корпоративна група "Комфі" – ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" та ТОВ "МАРЕСТО УКРАЇНА". Раніше бенефіціаркою вищезгадних компаній була особа із ПІБ Гуцул Світлана Василівна з українською реєстрацією. ПІБ останньої співпадає із ПІБ учасниці російських юридичних осіб: ООО "ТСБ-ИНВЕСТ", ООО "ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС" та ООО "ВЕСЫ".

Раніше бенефіціаркою вищезгадних компаній була особа із ПІБ Гуцул Світлана Василівна з українською реєстрацією. ПІБ останньої співпадає із ПІБ учасниці російських юридичних осіб: ООО "ТСБ-ИНВЕСТ", ООО "ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС" та ООО "ВЕСЫ". АТ "МОТОР СІЧ". Компанія є учасником двох російських юросіб – ООО "БОРИСФЕН-АВИА" та ООО "АВИАРЕМОНТ-МС". Нині 100% статутного капіталу АТ "МОТОР СІЧ" належить Фонду державного майна України.

Компанія є учасником двох російських юросіб – ООО "БОРИСФЕН-АВИА" та ООО "АВИАРЕМОНТ-МС". Нині 100% статутного капіталу АТ "МОТОР СІЧ" належить Фонду державного майна України. АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" (корпоративна група "Істван"). Одним з її бенефіціарів є ключова особа групи, екснардеп Віктор Пінчук. АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", за даними ЄДРЮО Росії, є учасником ООО "ЛУГАНСКИЙ КОМБИНАТ ВТОРМЕТ".

