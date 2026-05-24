Чи може податкова заблокувати рахунок ФОП: основні причини та нюанси обмежень

Часто підприємці скаржаться на блокування рахунків, але не розбираються, хто саме за цим стоїть. Кажуть, що податкова, але насправді причетними можуть бути суд, банк чи навіть комунальні компанії. Окрім того, блокування рахунків в Україні виконує лише одна служба, незалежно від стягувачів боргу.

Чи блокує податкова рахунок підприємця?

Про те, хто блокує рахунки ФОПів і з яких причин, пояснює Олександр Зарайський, фахівець із податків, на ресурсі "Податковий консультант".

Дивіться також Кожен п'ятий іноземний ФОП в Україні – росіянин: які міста стали для них "магнітом"

За словами експерта, багато підприємців скаржаться на те, що їхні рахунки блокує податкова. І перший момент, який потрібно зрозуміти в такій ситуації: "рахунки завжди блокує виконавча служба незалежно від того, хто стягувач".

Тож, спочатку певна установа подає до виконавчої служби документи на блокування і відповідні підстави. Лише потім рахунок блокують. І робить це саме виконавча служба.

Зауважте! Державна виконавча служба – це орган Міністерства юстиції України, який забезпечує примусове виконання рішень суду чи інших органів. Якщо простіше, це державна інституція, яка змушує боржників виконувати свої зобов'язання.

Насправді подати ініціативу чи позов про блокування рахунків з певних причин може не лише податкова. Серед варіантів також банки чи комунальні служби. Але тут важливо розуміти, від кого саме виконавча служба отримала документи на блокування рахунку.

Для цього податковий консультант радить використовувати:

Єдиний реєстр боржників (ввести ідентифікаційний код і натиснути "шукати");

Автоматизовану систему виконавчого провадження (обрати "Пошук за даними АСВП", у "тип боржника" – поставити галочку "фізична особа", далі вказати прізвище, ім'я, по батькові та дату народження і теж натиснути "шукати").

Отримавши інформацію із цих двох сервісів, ви зможете з'ясувати, хто ж є цим стягувачем, через якого ваші рахунки були заблоковані,

– пояснює Зарайський.

Якщо підтвердиться, рахунки заблокували за зверненням податкової, то ймовірно, за словами експерта, це сталося через борг по ЄСВ.

Олександр Зарайський розповідає, що є лише один податок, який можна стягнути з підприємця без рішення суду. Це єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Оскільки вимога сплачувати цей податок є виконавчим документом, то податковій достатньо самостійно звернутися до українських виконавців.

Тож, якщо ФОП має заборгованість зі сплати ЄСВ, податкова звертається до виконавчої служби й остання блокує рахунок підприємця.

Бувають також інші ситуації. Наприклад, борги за інші податки або штрафи. Однак для того, щоб стягнути такі кошти, має бути відповідне рішення суду. Іншими словами підприємець спочатку мав отримати чимало документів від самого ж суду, а лише потім сталося б блокування. У такому випадку обмеження рахунків точно не буде несподіванкою.

Чому банк може заблокувати рахунок ФОП?

До слова, адвокат Богдан Янків на своєму каналі в YouTube розповів, що однією з причин блокування рахунків ФОП може бути фінмоніторинг від банку.

Так, в Україні є окремий закон щодо цієї процедури: "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Досить часто підприємці питають: чому мені "пришивають" 15 статтю про фінансування тероризму, я нічого такого не робив. А це насправді просто епічна назва закону, який означає, що ви не змогли пояснити банку прозорість своєї діяльності,

– пояснив Янків.

Він додав, що стаття 15 згаданого закону, фактично закликає банки відмовитися від співпраці з клієнтами, які мають підозрілі операції чи дії на своїх рахунках.

Що ще потрібно знати про особливості підприємницької діяльності в Україні?

В Україні готують зміни щодо оподаткування ФОПів. Так, від 19 березня в Міністерстві фінансів опублікували законопроєкт про збільшення податків. Іншими словами – запровадження ПДВ для ФОПів з 1 січня 2027 року та інші зміни.

В основі задуму – збільшити український бюджет за вкладеннями бізнесу. Однак низка підприємців розкритикували ініціативу. Тож, влада намагається знайти компроміс між вимогами міжнародних партнерів, потребою наповнювати бюджет, збереженням спрощеної системи для малого бізнесу.