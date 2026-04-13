У світі вирує скандал із платформою Booking: дані клієнтів могли викрасти

Booking.com надіслав деяким клієнтам електронного листа з попередженням, що "неавторизовані треті сторони" могли отримати доступ до їхніх імен, електронних листів, адрес та номерів телефонів. Поки невідомо, скільки людей постраждали, а також чи були викриті дані кредитних карток.

Що відомо про витік даних на Booking.com?

Деяких клієнтів найбільшої у світі онлайн-платформи для бронювання житла Booking.com попереджають, що до їхньої особистої інформації могли отримати доступ шахраї, пише ABC.

Дивіться також Йому вже понад 1200 років: який найстаріший бізнес в Європі досі працює

Компанія керує понад 28 мільйонами оголошень про проживання по всьому світу, з’єднуючи мандрівників з готелями, апартаментами та іншими об’єктами нерухомості в сотнях країн, а також авіаквитками, орендою автомобілів та визначними пам’ятками.

Нещодавно ми помітили підозрілу активність, що впливає на низку бронювань, і негайно вжили заходів для усунення проблеми,

– йдеться в електронному листі.

Мова йде про витік даних. Компанія повідомила, що вкрадений доступ до інформації може включати "деталі бронювання, імена, електронні адреси, адреси, номери телефонів та все, чим ви могли поділитися з власником помешкання".

У Booking.com також повідомили, що PIN-коди бронювання змінили для забезпечення безпеки бронювання клієнтів.

Також клієнтам рекомендували вживати додаткових запобіжних заходів, зокрема встановлювати антивірусне програмне забезпечення, щоб захиститися від таких загроз, як фішингові атаки.

Популярні шахрайські схеми на Booking: що треба знати?

Багато туристів користуються Booking через те, що сайт та застосунок надзвичайно прості – і він дає змогу компаніям та власникам житла розмістити оголошення менш ніж за 15 хвилин. Втім, це також призводить і до зростання кількості шахраїв, і як їх уникнути, розповідає 24 Канал.

Розслідування Which? показало, що виставити будь-який будинок для відпочинку та Booking можна дуже легко – і навіть надто легко.

Нам не потрібно було надавати докази своєї особи. І, на відміну від того, як ви розмістили оголошення про свій будинок на Vrbo від Expedia – або на Airbnb, коли ми намагалися це зробити востаннє – не було жодного запиту на водійські права чи паспорт,

– поділився співробітник Тревор Бейкер.

Виявляється, лише 2024 року сотні людей повідомляли про втрату грошей через шахрайські оголошення. І навіть після проведення розслідування, коли Booking видалив оголошення, позначені як шахрайські, в компанії стверджували, що це були лише власники, що "не врахували наявність місць", або ж помешкання було тимчасово закрите.

Втім, вже через кілька місяців сайт знову заполонили будинки та готелі з десятками й сотнями негативних відгуків про шахрайство. Мандрівники розповідали, що приходили до готелів лише для того, аби виявити, що їх не існує – і прямо під час подорожі доводилося шукати інше житло. А отримати відшкодування від Booking не так просто.

Понад 10 тисяч готелів подали позов на Booking: що відомо?