Китайська компанія готується поглинути Puma, придбавши частку бізнесу за 1,8 мільярда доларів
- Anta Sports Products придбає 29,06% акцій Puma за 1,8 мільярда доларів, стаючи найбільшим акціонером.
- Anta використовуватиме свій досвід для збільшення продажів Puma на китайському ринку, де бренд має потенціал зростання.
Конкуренція на ринку спортивного одягу загострилася, тому Puma вирішила продати частку бізнесу китайському гіганту. Це означає, що бренд Anta Sports Products поглине Puma.
Чому Puma продає частину бізнесу?
Puma перебуває під тиском, оскільки конкуренція на ринку спортивного одягу загострилася, а нещодавні запуски кросівок, включаючи Speedcat, не змогли створити попит, на який сподівалися керівники, пише Reuters.
Найбільший китайський бренд спортивного одягу Anta Sports Products уклав угоду про купівлю 29,06% акцій Puma родини Піно за 1,5 мільярда євро (1,8 мільярда доларів), що робить його найбільшим акціонером німецького виробника спортивного одягу.
Anta заявила, що використає свій досвід, щоб допомогти компанії Puma, яка переживає труднощі, збільшити продажі на прибутковому китайському ринку.
Puma перенесуть на китайський ринок
У Puma більше можливостей для зростання в Китаї, як вважає Anta.
Puma має більший потенціал на китайському ринку, де вони недостатньо представлені, маючи лише 7% своїх світових доходів. Ми маємо багато знань про те, як зробити Puma успішнішою в Китаї,
– сказав Вей Лін, глобальний віцепрезидент Anta.
Компанія Anta, яка має досвід придбання та оновлення західних спортивних брендів, заявила, що Puma доповнює її існуючі бренди та може допомогти їй краще конкурувати на міжнародному рівні.
