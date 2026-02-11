Брітні Спірс продала права на всі свої хіти: хто придбав їх за 200 мільйонів доларів

Поп-суперзірка Брітні Спірс продала права на весь свій музичний каталог, який включає дев'ять студійних альбомів. Його купив відомий лейбл, що вже володіє піснями Вітні Х'юстон.

Хто купив права на пісні Брітні Спірс?

44-річна Спірс продала альбом незалежному музичному лейблу Primary Wave 30 грудня приблизно за 200 мільйонів доларів, пише BBC.

З моменту дебюту в 1999 році її каталог включає дев'ять студійних альбомів. Співачка, зокрема, відома хітами Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic та Gimme More.

У січні 2024 року співачка заявила, що "ніколи не повернеться в музичну індустрію". Її останньою піснею був дует з Елтоном Джоном, випущений у 2022 році.

Відомо, що Primary Wave також придбала права на майно Notorious BIG, Prince та Вітні Х'юстон. Деталі продажу та точна ціна каталогу Спірс не були оприлюднені.

До слова, відомі артисти, як Брюс Спрінгстін, Джастін Бібер, Джастін Тімберлейк та Шакіра, також нещодавно продали свої каталоги.

