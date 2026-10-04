З 18 жовтня зміняться правила бронювання: кого зачеплять нові вимоги

З 18 жовтня 2026 року для частини підприємств зміняться критерії, за якими визначають критично важливий статус. Нові правила мають розширити можливості бронювання від мобілізації для малого бізнесу.

Що зміниться з 18 жовтня

Нові правила щодо бронювання від мобілізації стосуються агросектору. Про це розповіла консультантка Всеукраїнської Аграрної Ради з питань обліку, оподаткування та бронювання військовозобов'язаних Леся Панкратова, повідомили в організації.

Нові правила мають дати більше можливостей для невеликих виробників, які раніше не могли отримати статус критично важливого через масштаб свого господарства.

Раніше одним із ключових показників була наявність не менш як 200 гектарів сільськогосподарських угідь. Тепер передбачені й альтернативні варіанти відповідності критеріям. Зокрема, йдеться про:

річний дохід підприємства не менше 20 мільйонів гривень;

окремий критерій для господарств із багаторічними насадженнями – від 50 гектарів таких насаджень.

Це означає, що частина менших виробників зможе претендувати на критичний статус не лише за площею земель, а й за іншими показниками.

Чому радять не чекати останнього дня

Розширення критеріїв може збільшити кількість підприємств, які подаватимуть документи на отримання або підтвердження статусу.

Через це може зрости й навантаження на органи, які розглядають такі заявки. Саме тому підприємствам, у яких наближається завершення чинного статусу, рекомендують починати процедуру заздалегідь.

Підприємствам варто подавати документи завчасно. На практиці краще раніше продовжити статус критично важливого підприємства, ніж допустити навіть кількаденну перерву. У питаннях бронювання кожен день має значення,

— наголосила Панкратова.

Що буде із зарплатним критерієм для бронювання

Окремо питання бронювання пов'язане із зарплатним критерієм. Для заброньованих працівників має забезпечуватися встановлений рівень заробітної плати.

З 1 вересня 2026 року загальна вимога становить не менше трьох мінімальних зарплат. За нинішньої мінімальної зарплати у 8 647 гривень це 25 941 гривня.

Проте у проєкті державного бюджету на 2027 рік закладено підвищення мінімальної зарплати до 9 546 гривень, відповідно зросте й необхідний рівень зарплати для бронювання працівників.

Якщо цю суму затвердять, розрахунок зарплатні для бронювання буде таким: 9 546 × 3 = 28 638 гривень. Таким чином, потенційна різниця становитиме 2 697 гривень на місяць, або приблизно 10,4%.