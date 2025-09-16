Підприємства зможуть бронювати своїх працівників від мобілізації лише за умови виплати їм середньої зарплати не менше 21 617,5 гривень.

Вимоги до бронювання працівників?

Такі дані містяться в проєкті держбюджету-2026, повідомляє 24 Канал.

Документ також передбачає підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2026 року – з 8 000 гривень до 8 647 гривень.

Водночас урядова постанова №1332 від 22 листопада 2024 року встановлює, що для бронювання працівників компанії повинні забезпечувати середній заробіток на рівні не менше 2,5 мінімальних зарплат, і ця умова має виконуватися вподовж усього періоду бронювання.

Прожитковий мінімум зросте?

Крім того, з 1 січня 2026 року зросте прожитковий мінімум – до 3 209 гривень. Для основних соціальних груп він становитиме:

для дітей до 6 років – 2 817 гривень;

від 6 до 18 років – 3 512 гривень;

для працездатних осіб – 3 328 гривень.

До слова, у проєкті бюджету на 2026 рік закладено курс 45,6 гривень/USD, інфляцію на рівні 9,9% (грудень до грудня) та зростання ВВП 2,4%.

Що відомо про бронювання працівників?