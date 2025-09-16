Предприятия смогут бронировать своих работников от мобилизации только при условии выплаты им средней зарплаты не менее 21 617,5 гривен.

Требования к бронированию работников?

Предприятия смогут бронировать своих работников от мобилизации только при условии выплаты им средней зарплаты не менее 21 617,5 гривен. Такие данные содержатся в проекте госбюджета-2026, сообщает 24 Канал.

Документ также предусматривает повышение минимальной зарплаты с 1 января 2026 года – с 8 000 гривен до 8 647 гривен.

В то же время правительственное постановление №1332 от 22 ноября 2024 года устанавливает, что для бронирования работников компании должны обеспечивать средний заработок на уровне не менее 2,5 минимальных зарплат, и это условие должно выполняться в течение всего периода бронирования.

Прожиточный минимум вырастет?

Кроме того, с 1 января 2026 года вырастет прожиточный минимум – до 3 209 гривен. Для основных социальных групп он будет составлять:

для детей до 6 лет – 2 817 гривен;

от 6 до 18 лет – 3 512 гривен;

для трудоспособных лиц – 3 328 гривен.

К слову, в проект бюджета на 2026 год заложен курс 45,6 гривен/USD, инфляцию на уровне 9,9% (декабрь к декабрю) и рост ВВП 2,4%.

Что известно о бронировании работников?