З 1 лютого – нові правила бронювання для бізнесу: чи повернеться термін у 72 години
- З 1 лютого відновлюється 72-годинний термін для переведення військовозобов'язаних на спеціальний облік, а анулювання бронювання буде дозволено не частіше ніж раз на п'ять днів.
- Компанії з критично важливим статусом можуть бронювати працівників з порушеннями у військовому обліку, надаючи їм 45 днів на виправлення без втрати права на відстрочку.
До 1 лютого для бізнесу діяли спрощені правила перебронювання без очікування 72 годин. Вже наступного місяця старі умови можуть повернути, проте не для всіх роботодавців.
Які будуть зміни в бронюванні з 1 лютого?
Раніше, постановою від 8 грудня 2025, Кабмін скасував для роботодавців строк у 72 години, призначений для переведення військовозобовʼязаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки, пише Kadroland.
Проте така норма була тимчасовою й закінчується 1 лютого. З цієї дати відновлюються попередні ліміти:
- Раніше переведення на спеціальний військовий облік мало відбуватися протягом 24 годин з моменту формування списку. З 1 лютого цей термін знову становитиме 72 години;
- Також закінчується дія норми, що дозволяла анулювати бронювання без урахування стандартних графіків. Тепер повертається вимога здійснювати анулювання не частіше ніж один раз на пʼять календарних днів.
Зауважте! Якщо Кабінет Міністрів не прийме додаткових рішень про продовження, з початку лютого бізнес повертається до загальних часових рамок, визначених базовим порядком №76.
Які правила продовжать діяти?
1 лютого – це дедлайн лише для терміну перебронювання та відстрочок, інші нововведення продовжать дію:
- Бронювання військовозобовʼязаних працівників, що мають порушення військового обліку. Компанії зі статусом критично важливих і надалі можуть бронювати співробітників, які мають неточності або порушення у військовому обліку;
- 45 днів на виправлення. Як і раніше, працівникам надається перехідний період тривалістю у 45 календарних днів для усунення виявлених порушень без втрати права на відстрочку.
Що відомо про бронювання від мобілізації в Україні?
В Україні планується забронювати від мобілізації всіх енергетиків та комунальників для відновлення енергетики після атак з боку Росії. Для окремих компаній вже напрацьоване рішення щодо бронювання 100% персоналу для пришвидшення ремонтів мереж та підстанцій.
Зарплатний мінімум для бронювання від мобілізації становить 2,5 мінімальних зарплат, що з 2026 року складає 21 617 гривень. Нові правила не поширюються на деякі підприємства.
У 2026 році відстрочку від мобілізації надають окремим категоріям військовозобов'язаних, визначених статтею 23 Закону України №3543. Оформлення відстрочки здійснюється переважно в електронному форматі через застосунок Резерв+.