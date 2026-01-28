З 1 лютого – нові правила бронювання для бізнесу: чи повернеться термін у 72 години

До 1 лютого для бізнесу діяли спрощені правила перебронювання без очікування 72 годин. Вже наступного місяця старі умови можуть повернути, проте не для всіх роботодавців.

Які будуть зміни в бронюванні з 1 лютого?

Раніше, постановою від 8 грудня 2025, Кабмін скасував для роботодавців строк у 72 години, призначений для переведення військовозобовʼязаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки, пише Kadroland.

Дивіться також Кого точно не заберуть на фронт з 1 лютого: повний перелік категорій

Проте така норма була тимчасовою й закінчується 1 лютого. З цієї дати відновлюються попередні ліміти:

Раніше переведення на спеціальний військовий облік мало відбуватися протягом 24 годин з моменту формування списку. З 1 лютого цей термін знову становитиме 72 години;

﻿﻿﻿Також закінчується дія норми, що дозволяла анулювати бронювання без урахування стандартних графіків. Тепер повертається вимога здійснювати анулювання не частіше ніж один раз на пʼять календарних днів.

Зауважте! Якщо Кабінет Міністрів не прийме додаткових рішень про продовження, з початку лютого бізнес повертається до загальних часових рамок, визначених базовим порядком №76.

Які правила продовжать діяти?

1 лютого – це дедлайн лише для терміну перебронювання та відстрочок, інші нововведення продовжать дію:

Бронювання військовозобовʼязаних працівників, що мають порушення військового обліку. Компанії зі статусом критично важливих і надалі можуть бронювати співробітників, які мають неточності або порушення у військовому обліку;

Компанії зі статусом критично важливих і надалі можуть бронювати співробітників, які мають неточності або порушення у військовому обліку; 45 днів на виправлення. Як і раніше, працівникам надається перехідний період тривалістю у 45 календарних днів для усунення виявлених порушень без втрати права на відстрочку.

Що відомо про бронювання від мобілізації в Україні?