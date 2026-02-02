Проблема з бронюванням в Дії: роботодавцям розповіли, як її вирішити
- Роботодавцям, які стикаються з проблемами бронювання у Дії, рекомендовано зробити певні кроки для вирішення проблеми.
- З 1 лютого відновлюються попередні ліміти для переведення на спеціальний військовий облік, зокрема термін у 72 години, а також повертається вимога здійснювати анулювання бронювання не частіше ніж один раз на п'ять днів.
Наприкінці січня роботодавці зіштовхнулися з новою проблемою: подати заявку на бронювання в Дії було неможливо. Таксі ситуації можуть періодично виникати, тому в Дії розповіли, що потрібно робити у таких випадках.
Що робити, коли бронювання у Дії не працює?
На порталі Дії може вказуватися така інформація: "Послуга бронювання працівників у застосунку Дія тимчасово не працює". Про це пише "Дебет-кредит".
Поради Дії у таких випадках наступні:
- видаліть всі чернетки;
- очистіть кеш та файли cookie;
- подайте нову заяву.
У такому випадку сервіс з бронювання може знову запрацювати. Тому роботодавцям слід дотримуватися порад щодо очищення історії на порталі.
Які будуть зміни в бронюванні з 1 лютого?
Раніше, постановою від 8 грудня 2025, Кабмін скасував для роботодавців строк у 72 години, призначений для переведення військовозобовʼязаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки, пише Kadroland.
Проте така норма була тимчасовою й закінчується 1 лютого. З цієї дати відновлюються попередні ліміти:
- Раніше переведення на спеціальний військовий облік мало відбуватися протягом 24 годин з моменту формування списку. З 1 лютого цей термін знову становитиме 72 години;
- Також закінчується дія норми, що дозволяла анулювати бронювання без урахування стандартних графіків. Тепер повертається вимога здійснювати анулювання не частіше ніж один раз на пʼять календарних днів.
1 лютого – це дедлайн лише для терміну перебронювання та відстрочок, інші нововведення продовжать дію:
- Бронювання військовозобовʼязаних працівників, що мають порушення військового обліку. Компанії зі статусом критично важливих і надалі можуть бронювати співробітників, які мають неточності або порушення у військовому обліку;
- 45 днів на виправлення. Як і раніше, працівникам надається перехідний період тривалістю у 45 календарних днів для усунення виявлених порушень без втрати права на відстрочку.
Що відомо про бронювання від мобілізації в Україні?
В Україні планується забронювати від мобілізації всіх енергетиків та комунальників для відновлення енергетики після атак з боку Росії. Для окремих компаній вже напрацьоване рішення щодо бронювання 100% персоналу для пришвидшення ремонтів мереж та підстанцій.
Зарплатний мінімум для бронювання від мобілізації становить 2,5 мінімальних зарплат, що з 2026 року складає 21 617 гривень. Нові правила не поширюються на деякі підприємства.
У 2026 році відстрочку від мобілізації надають окремим категоріям військовозобов'язаних, визначених статтею 23 Закону України №3543. Оформлення відстрочки здійснюється переважно в електронному форматі через застосунок Резерв+.