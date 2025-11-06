Половина фахівців IT-галузі не заброньовані: де найчастіше дають бронь і відстрочку

Привілей бронювання у більшості надається Lead+ і менеджерам. Також наявність броні залежить від міста та спеціалізації, а також типу компанії.

У яких галузях найвища частка заброньованих фахівців?

Аналітики проаналізували відповіді від 7 844 чоловіків в ІТ, що перебувають в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на опитування DOU.ua.

Опитування показало, що лише 13% чоловіків в IT мають бронювання від основного роботодавця, ще 4% – з другої неосновної роботи. Майже половина (44%) – взагалі не мають бронювання. Також стало відомо, що:

Відстрочку мають ще 15% опитаних;

24% не підлягають мобілізації з різних причин (основна – вік, також стан здоров’я або вже пройдена служба);

Серед айтівців рівня Lead+ частка заброньованих становить 25%, серед менеджерів – 28%;

Найменше заброньованих серед мідлів (9%) і джунів (3%). Щодо останніх – багато з них ще не підлягають мобілізації за віком.

Також простежується зв’язок між спеціалізацією та статусом бронювання. Серед керівних і менеджерських ролей – Leadership (C-Level тощо) і Management (Project, Product, Program Manager тощо) – частка заброньованих є найвищою: 36% та 27% відповідно.

Найвища частка заброньованих фахівців – серед тих, хто працює в оборонній сфері – 48%. Щодо типу компанії – найбільше заброньованих у державних установах та IT-відділах не-IT компаній (банки, телеком-компанії, ритейл).

Частка айтівців, які мають бронювання від роботодавця / інфографіка DOU.ua

Тип компанії та статус бронювання / інфографіка DOU.ua

У яких містах найчастіше дають бронь?

Найбільше заброньованих IT-фахівців – у Києві: їхня частка сягає 16%. У Харкові та Одесі цей показник трохи нижчий за середній – близько 9%.

Ще менше заброньованих серед айтівців у Полтаві, Черкасах, Чернігові, Тернополі та Запоріжжі. Лише 2% фахівців у Луцьку та Кропивницькому мають бронювання.

Частка айтівців, які мають бронювання (за місцем проживання) / інфографіка DOU.ua

Що відомо про бронювання працівників в Україні?